Mell Muzzillo e Guthierry Sotero se reencontram em Três Graças

A novela “Três Graças” está prestes a estrear no dia 20 de outubro, e a Globo revelou informações sobre dois personagens que prometem cativar o público: Maggye e Júnior, interpretados por Mell Muzzillo e Guthierry Sotero, respectivamente.

Maggye é a filha adotiva de Kasper, vivido por Miguel Falabella, e João Rubens, interpretado por Samuel de Assis. Ela é estudante de Design e é descrita como uma jovem doce e solidária, mas que sabe se impor para defender a si mesma e as pessoas que ama. Crescendo em um orfanato, Maggye sente uma profunda gratidão por seus pais adotivos, que mudaram sua vida completamente.

Do outro lado, Júnior é um jovem apaixonado por computação, dedicado e trabalhador. Sua história se torna mais intensa após a morte de seu pai, que foi vítima de medicamentos falsificados. Essa tragédia o motiva a lutar contra injustiças que afetam famílias como a dele. O caminho de Júnior se cruza com o de Maggye quando ele começa a oferecer serviços de informática para a galeria da família dela. Essa conexão promete se transformar em um dos principais romances da novela.

O núcleo central da trama gira em torno de Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte. Moradora de uma favela fictícia em São Paulo, ela representa a luta contra a desigualdade social e a corrupção. Gerluce é filha de Lígia, interpretada por Dira Paes, que foi mãe solo na adolescência. Além disso, ela é mãe de Joélly, interpretada por Alana Cabral, e já enfrentou a maternidade precoce, repetindo um ciclo familiar difícil. Gerluce carrega as responsabilidades de cuidar da mãe idosa enquanto tenta garantir que a filha tenha a chance de um futuro melhor.

Gerluce trabalha como cuidadora de Josefa, interpretada por Arlete Salles, que é mãe da rica e poderosa Arminda, vivida por Grazi Massafera. Durante a trama, Gerluce descobre que Arminda e seu amante, Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício, estão envolvidos em um esquema de falsificação de medicamentos que coloca a saúde da comunidade em risco.

Ao longo da história, Gerluce encontra uma grande quantia de dinheiro escondida em uma estátua na casa da patroa. Essa revelação a leva a um dilema moral: usar o dinheiro dos vilões para ajudar sua família e a comunidade, ou não. Essa decisão complicada promete ser um dos principais conflitos da novela, levantando questões sobre até que ponto ações erradas podem ser justificadas em nome de um bem maior.

“Três Graças” é criação de Aguinaldo Silva, junto com Virgílio Silva e Zé Dassilva, e contará com a direção artística de Luiz Henrique Rios. A novela irá substituir “Vale Tudo” na faixa das 21h e é uma das grandes apostas da emissora para o segundo semestre de 2025.