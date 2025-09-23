Adolescentes morrem atropeladas na BR-369 em Cascavel

Duas adolescentes tiveram suas vidas tragicamente interrompidas em um acidente na BR-369, em Cascavel, no final da tarde da última segunda-feira, dia 22 de setembro. As vítimas foram identificadas como Maria Eduarda de Oliveira, de 16 anos, e Emily da Silva Vieira, de 15 anos.

As meninas estavam atravessando a rodovia de mãos dadas quando foram atropeladas por uma caminhonete Chevrolet S-10. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 522, próximo ao Bairro Lago Azul.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas rapidamente para prestar socorro. No entanto, ao chegarem ao local, os profissionais de saúde puderam apenas confirmar o falecimento das jovens devido à gravidade do impacto.

Em entrevista, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Fabio Sobreira, lamentou o ocorrido e informou que testemunhas relataram que as meninas tentavam atravessar a rodovia quando foram atingidas. “Infelizmente, tivemos um acidente fatal. As meninas estavam de mãos dadas e foram surpreendidas pela caminhonete”, afirmou o inspetor.

O motorista da caminhonete foi submetido a um teste do etilômetro, que não indicou a presença de álcool em seu organismo. A investigação seguirá para entender melhor as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do condutor.

Este trágico episódio destaca a importância da segurança nas estradas e a necessidade de atenção redobrada, especialmente em áreas onde há tráfego intenso.