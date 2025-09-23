Honda NSX e Italdesign: parceria para um novo modelo

Um teaser simples, mas poderoso, acendeu a chama da curiosidade entre nós, apaixonados por automóveis. A Italdesign confirmou que está trabalhando no NSX Tribute, uma verdadeira homenagem a um dos esportivos mais icônicos da história, o NSX, que ainda guarda a memória do lendário Ayrton Senna em seu desenvolvimento.

Na imagem divulgada, apenas os logotipos da Honda e do NSX aparecem, acompanhados pelo selo da Italdesign. Essa parceria indica que a mística do supercarro japonês vai ganhar um novo capítulo, agora sob a batuta do famoso estúdio de design de Turim, que faz parte do Grupo Volkswagen.

Interpretação moderna

O nome do projeto já diz muito: o novo carro certamente lembrará da primeira geração do Honda NSX. Esse cupê foi um divisor de águas na década de 90, mudando nosso entendimento sobre supercarros.

A Italdesign tem pela frente a missão de reinterpretar um verdadeiro clássico. Algumas pessoas mais puristas, aquelas que vibram com os detalhes do NSX original, podem ficar apreensivas quanto a mudanças. Mas, após algumas reinterpretações bem-sucedidas recentes, é possível respirar aliviado.

Ensaio geral para o futuro NSX de produção?

Um exemplo interessante é o Nissan GT-R50, que, inicialmente, era apenas uma celebração do passado e virou uma série limitada. A Italdesign pode estar pensando em algo semelhante, criando não só um conceito para admirar, mas também uma coleção de modelos que merecem um lugar na garagem dos colecionadores.

Outra possibilidade é que o Tribute também sirva como um alicerce para o futuro do NSX, possivelmente em uma versão eletrificada. A Honda já soltou alguns teasers de um sucessor com motor elétrico, previsto para 2027 ou 2028, mas até agora, sem protótipos visíveis. A Italdesign poderia aproveitar essa oportunidade para trazer um design que una o legado do NSX original às exigências tecnológicas da nova era.

Por enquanto, o mistério permanece: não há informações precisas se veremos versões únicas, limitadas ou qual tipo de propulsão irá equipar o modelo. Porém, a junção do talento japonês com a criatividade italiana tem tudo para resultar em algo que vai fazer muito entusiasta suspirar.