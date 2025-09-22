Números consolidados de 21 de setembro de 2025

A Band se destacou na audiência ao conquistar a vice-liderança com a transmissão da Fórmula 1, especificamente o Grande Prêmio do Azerbaijão. Esse evento atraiu a atenção do público e trouxe bons números para a emissora.

No entanto, o programa “A Fazenda 17”, que foi exibido logo após uma partida de futebol, enfrentou dificuldades e registrou sua pior audiência, ocupando o terceiro lugar nas medições. A situação não foi melhor para o “Estrela da Casa”, que terminou com uma audiência ainda menor do que a do “Globo Rural”, um dos tradicionais programas de domingo da Globo.

Além disso, o desfecho do programa “Game dos 100” não conseguiu alterar os resultados da Record, que continuou a enfrentar desafios em termos de audiência.

Na medição de audiência de domingo, 21 de setembro de 2025, foram registrados os seguintes números:

– “Hora Um” e “Santa Missa em Seu Lar”: 4,2 pontos.

– “Globo Repórter” (reapresentação): 5,5 pontos.

– “Antena Paulista”: 6,5 pontos.

– “Auto Esporte”: 7,3 pontos.

– “Globo Rural”: 9,5 pontos.

– “Viver Sertanejo”: 10,2 pontos.

– “Esporte Espetacular”: 7,7 pontos.

– “Temperatura Máxima: Terremoto”: 8,4 pontos.

– “Domingão com Huck”: 10,0 pontos.

Os jogos do Campeonato Brasileiro também foram populares, com a partida entre Sport e Corinthians alcançando 16,8 pontos, mesma pontuação do “Domingão com Huck”. O “Fantástico” registrou 15,9 pontos. No entanto, “Estrela da Casa” terminou com 8,3 pontos.

Outros programas da Record apresentaram os seguintes resultados:

– “Desenhos Bíblicos”: 1,3 pontos.

– “Record Teen”: 1,5 pontos.

– “Eu, a Patroa e as Crianças” e “Todo Mundo Odeia o Chris”: ambos com 2,3 pontos.

– “Game dos 100”: 2,7 pontos.

– “A Fazenda 17”: 3,9 pontos.

Na programação do SBT, os números foram um pouco melhores em algumas atrações, como “Domingo Legal”, que atingiu 5,7 pontos, e “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, que alcançou 7,5 pontos.

Por outro lado, alguns programas, principalmente os de menor destaque, tiveram dificuldades em conquistar audiência, como “O Diário de Mika” e o GP da Fórmula 1, que marcaram 0,3 e 1,7 pontos, respectivamente.

Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e um ponto de audiência, em 2025, equivale a cerca de 77.488 domicílios. Esses números são utilizados como referência para o mercado publicitário.