Renault Niagara promete versão flex 4×4 rivalizando com a Toro

A Renault está prestes a dar um grande passo no mercado brasileiro de picapes. Depois do lançamento do SUV Boreal, que já está chegando às lojas, a marca francesa se prepara para introduzir a Niagara, uma picape intermediária que só deve aparecer nas concessionárias a partir do segundo semestre de 2026, com a linha de 2027.

Essa nova picape vai ser fabricada na Argentina, na fábrica de Córdoba, onde as primeiras unidades já estão em testes. A previsão é produzir cerca de 65 mil unidades por ano, e a maior parte desse volume será destinada para exportação, sendo o Brasil o principal mercado. É sempre animador ver como a indústria automobilística movimenta a economia e traz novidades para nós, apaixonados por carros.

A Niagara é projetada para ocupar o espaço acima da Oroch na linha Renault e vai competir diretamente com a Fiat Toro, que é a grande rival nesse segmento. Além da Toro, a picape busca se destacar frente a modelos como Ram Rampage, Ford Maverick e as futuras apostas da Toyota e Hyundai. Ela terá formato monobloco, oferecendo maior rigidez e conforto, algo que a gente aprecia em longas viagens.

Em termos de motorização, todos os modelos vendidos no Brasil virão com um potente motor 1.3 turbo flex, que entrega até 163 cv e 27,5 kgfm de torque — um motor já conhecido em outros modelos da marca, como o Duster e o Boreal. O câmbio será um automatizado de dupla embreagem com seis marchas, que promete ser ágil e eficiente. Para quem já pegou trânsito pesado sabe a importância de um câmbio que responda rápido! Existe a possibilidade de a Renault oferecer uma versão manual e até um modelo híbrido no futuro.

O design da Niagara vai seguir a linha do conceito apresentado em 2023, misturando traços do Boreal. Imagina só: faróis de LED afilados, uma grade robusta e lanternas traseiras conectadas por uma faixa iluminada — tudo isso deveria dar um ar moderno e robusto ao veículo. As maçanetas traseiras embutidas nas colunas também são um toque de sofisticação que não passa despercebido.

Por dentro, a picape deve apresentar um interior bem equipado, seguindo o padrão do Boreal. Fala-se de um painel digital de 10 polegadas e uma central multimídia também de 10”, com o sistema Google integrado. Para quem se preocupa com segurança, o pacote de tecnologia ADAS trará recursos de condução semiautônoma, algo que é cada vez mais comum nos lançamentos. E, claro, a qualidade dos materiais está em alta, prometendo um acabamento superior ao da Oroch.

A estratégia da Renault está clara: ela quer oferecer uma alternativa direta à Toro, que é a líder do segmento. Com versões 4×2 mais urbanas e 4×4 para competir de igual para igual com as opções a diesel da concorrência, a Niagara chega para consolidar a presença da marca em um segmento que vem crescendo bastante por aqui. É mais uma opção que promete agitar o mercado e trazer novas possibilidades para nós, motoristas e entusiastas.