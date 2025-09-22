Dakota: tudo sobre a nova picape média da Ram

Cada vez mais próxima do seu lançamento, a picape média Dakota está começando a dar as caras nas ruas, especialmente na Argentina. Essa nova aposta da Ram, que vem da plataforma da Fiat Titano, promete ser um verdadeiro sucesso na região, oferecendo um volume de vendas bem maior em comparação com os modelos maiores, como as 2500 e 3500.

As novidades sobre a Dakota são animadoras. A previsão é que a versão final apareça por aí entre outubro e novembro, possivelmente brilhando nos holofotes do Salão do Automóvel de 2025. A picape será uma média tradicional, com feixes de molas na traseira e a opção de tração 4×4 para quem curte aventuras em off-road.

Tração Borg Warner

Uma das características que vão agradar muito aos off-roaders é a tração nas quatro rodas. A Dakota contará com um sistema da Borg Warner, com três modos diferentes: 2H (4×2 em “alta”), 4Auto (4×4 com engate automático, ideal para quem pega trechos escorregadios) e 4L (4×4 com caixa de redução). Afinal, quem dirige por trilhas mais complicadas sabe a importância de um diferencial que funcione bem e até de uma assistência para descida de ladeiras.

Assim como a Titano, a Dakota será produzida na fábrica do Grupo Stellantis em Ferreyra, Córdoba, e boa parte da produção deve seguir na direção do Brasil. Isso significa mais opções para a gente aqui, que adora uma picape robusta e confiável.

Motor 2.2 Multijet

Falando de motorização, a Dakota vai vir equipada com o motor 2.2 Multijet, já conhecido em modelos como a Fiat Toro e o Jeep Commander. Com 200 cv a 3.500 rpm e 45,0 kgfm de torque a 1.500 rpm, ele promete ter força de sobra, principalmente para quem precisa enfrentar algumas situações difíceis na estrada. Um detalhe importante: o motor usa um filtro de partículas que requer a recarga de um tanque suplementar de ureia, o famoso Arla32.

Quanto ao câmbio, a picape deve vir com a opção de transmissão manual de seis marchas ou automática de oito marchas, sendo a automática a mais provável para o Brasil. E quem já pegou um trânsito pesado com câmbios menos ágeis sabe como um bom câmbio automático pode ser um verdadeiro alívio.

Tática da Rampage

Se a Rampage, a prima da Dakota, tem um visual mais refinado, a Dakota vai seguir essa linha, mas com seu toque especial. A proposta é fazer uma picape que se destaque entre os modelos de topo, como a Chevrolet S10 e a Ford Ranger. O interior promete ser uma atração à parte: tela ampla, acabamento emborrachado e um design mais alinhado com as picapes norte-americanas da marca.

Pelo menos duas versões

Prepara-se, porque a Dakota vem com pelo menos duas versões diferentes! A Stellantis quer posicioná-la para ficar mais exclusiva em relação à Titano, então podemos esperar acabamentos que variem entre o estilo top de linha – que inclui muitos acessórios para quem ama um off-road – e a versão focada no trabalho, chamada BigHorn.

O que não dá para negar é que a Dakota está cada vez mais na mira dos apaixonados por picapes e promete surpreender quando finalmente chegar ao mercado!