Ativista Jahzara Oná destaca juventude na luta por mudanças ambientais

No Dia Nacional da Juventude, celebrado em 22 de outubro, a ativista climática Jahzara Oná destacou a relevância da participação dos jovens na luta pela preservação do meio ambiente e na reivindicação de mudanças efetivas. Ela compartilhou sua experiência de vida, nascida em um território vulnerável às enchentes, como as do Pantanal e da Zona Leste de São Paulo. Segundo Jahzara, essa realidade motivou seu envolvimento em projetos de educação climática nas escolas da periferia, além de oferecer apoio a comunidades prejudicadas por desastres ambientais.

Jahzara ressalta que a força da juventude está em sua capacidade de exigir mudanças imediatas, sem esperar por decisões vindas de cima. Ela tem acompanhado as preparações para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá em novembro em Belém, no Pará. Recentemente, ela visitou a cidade para conhecer iniciativas de jovens de diversas regiões, como Norte, Nordeste e Rio de Janeiro, que buscam encontrar soluções locais para os desafios ambientais.

Durante sua visita, Jahzara se deparou com projetos focados, por exemplo, em saneamento básico em comunidades ribeirinhas e na divulgação do que é a COP de uma forma acessível para todos. Ela enfatiza que os jovens não apenas denunciam as desigualdades existentes, mas também apresentam alternativas viáveis para lidarem com esses problemas.

A ativista também acredita que a presença da juventude das periferias é crucial, pois as melhores soluções emergem de quem vivencia essas dificuldades na prática. Ela menciona a ideia de que a solução para um problema começa onde ele é sentido com mais intensidade. Jahzara defende a necessidade de que o financiamento climático chegue até as comunidades tradicionais, povos indígenas e áreas periféricas, para que essas populações possam ser protagonistas nas mudanças que desejam ver.

Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participando da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, onde abordará temas relacionados à COP30, Jahzara enfatiza a urgência de que o Brasil passe das palavras à ação. Ela destaca que falar sobre a implementação de políticas climáticas é uma coisa, mas torná-las realidade é outra. Isso implica em zerar o desmatamento, garantir recursos para a adaptação climática e envolver ativamente a juventude das comunidades florestais em todas as etapas do processo, desde a pré-COP até o período pós-COP.