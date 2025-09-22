GWM Ora 5, novo SUV elétrico, chega à China em 25 de setembro

A Great Wall Motor está empolgando a cena dos elétricos com o lançamento do Ora 5, o primeiro SUV da marca. A grande revelação ocorrerá no dia 25 de setembro durante o evento chamado “Natural Aesthetics Design Appreciation”. Esse modelo é parte da nova estratégia da fabricante chinesa, que busca explorar mais os SUVs e deixar de lado as opções de menor volume.

O nome "Ora 5" foi escolhido de forma bem democrática, com uma votação pública guiada pelo gerente geral da marca, Lü Wenbin. As opções eram Ora Cat, Ora i5 e Ora 5. No fim, o “Ora 5” levou a melhor por ser simples, de fácil reconhecimento e perfeito para a nova abordagem de nomes da marca.

Design e Dimensões

Visualmente, o Ora 5 continua com aquele charme retrô-futurista que já conhecemos em outros modelos da marca. Os faróis circulares e a dianteira fechada dão um toque especial, enquanto as lanternas embutidas no vidro reforçam a identidade visual. Um detalhe que chama a atenção são as rodas exclusivas de 18 polegadas e as barras de teto que podem ser opcionais.

Falando das medidas, o Ora 5 é maior que o hatch Ora 03. Com 4,47 m de comprimento, 1,88 m de largura e 1,64 m de altura, ele tem um entre-eixos de 2,72 m. Para você ter uma ideia, essas dimensões são bem parecidas com as do Volkswagen Taos, o que posiciona o Ora 5 na categoria dos SUVs compactos.

Ficha Técnica e Equipamentos

A ficha técnica traz informações que todo amante de carros vai adorar. O SUV vem com um motor elétrico de 150 kW (o que equivale a 201 cv) desenvolvido pela Hycet, uma subsidiária da GWM, aliado a uma bateria de lítio-ferro-fosfato fornecida pela SVOLT. Embora a capacidade da bateria ainda não tenha sido divulgada, o modelo promete atingir uma velocidade máxima de 170 km/h.

Alguns diferenciais vão estar disponíveis como opcionais, como o teto sólido em vez do panorâmico de vidro, sistema LiDAR, sensores extras e diferentes acabamentos de rodas e cores de teto. Isso é excelente para quem gosta de personalizar seu carro e ter algo único na garagem.

Concorrência e Desempenho

Na China, o Ora 5 terá que se destacar entre concorrentes de peso como o BYD Yuan Plus, o Geely Galaxy E5 e o Leapmotor B10. A expectativa é que esse modelo ajude a GWM a recuperar o fôlego, já que a marca vendeu menos de 15 mil unidades entre janeiro e agosto de 2025, e estava sem um lançamento inédito desde 2022.

Para quem está de olho no mercado brasileiro, a GWM pretende adotar o nome Ora 5 por aqui também. Mas, por enquanto, os holofotes estão sobre outros lançamentos da marca, como a picape Poer P30 e o SUV Haval H9. O Ora 5, no entanto, aparece como uma peça-chave na estratégia global da empresa e pode ser um divisor de águas para os fãs de carros elétricos.