Davi Malizia submete-se a cirurgia e interrompe gravações de programa

O ator mirim Davi Malizia, que interpreta Samir na novela “Êta Mundo Melhor!”, precisou se afastar temporariamente das gravações devido a um episódio de apendicite. Na noite de sexta-feira, dia 19, Davi começou a sentir fortes dores e foi levado ao hospital. No sábado, 20, ele passou por uma cirurgia de emergência, que foi bem-sucedida.

A assessoria do ator confirmou que ele recebeu alta na segunda-feira, dia 22. Apesar da recuperação, Davi fará repouso durante esta semana, com a expectativa de retornar ao trabalho no dia 29 de setembro. Para que a novela continue com sua programação, a produção remanejou as cenas que deveriam ser gravadas durante sua ausência.

Em um gesto de carinho para tranquilizar fãs e colegas, Davi gravou um vídeo, agradecendo pelas mensagens de apoio. Ele se mostrou otimista e disse que logo estará de volta, afirmando: “Gente, muito obrigada pelo carinho e pelas mensagens. Daqui a pouco estou aí.”

A novela “Êta Mundo Melhor!” já tem 208 capítulos programados e está prevista para permanecer no ar até 27 de fevereiro de 2026. Com isso, se consolida como uma das produções mais longas da faixa das 18h nos últimos anos. A trama tem se destacado por manter uma audiência consistente, seguindo a tradição de novelas que misturam enredos populares e relevantes.

Já está confirmada a sucessora de “Êta Mundo Melhor!”, que será “A Nobreza do Amor”. Esta nova novela será produzida pelos autores Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e tem estreia marcada para março de 2026. Um dos destaques dessa nova trama será Lázaro Ramos, que interpretará o vilão principal, um papel que promete ser um dos mais memoráveis de sua carreira na televisão.