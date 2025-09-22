Ram Rampage Laramie tem desconto de R$ 26 mil na Fipe Carros

A Ram Rampage Laramie está com uma oferta imperdível para quem é CNPJ. Se você tem uma empresa ou microempresa e atende aos requisitos, pode levar essa picape com condições super especiais até o dia 2 de outubro. E quem não ama a cor Vermelho Flame para dar aquele destaque na estrada, né?

É bom lembrar que essa promoção não é válida para pessoas físicas, PcD, taxistas ou empresas que não sejam microempresas. Então, se você for um dos elegíveis, o primeiro passo é dar uma ligada na concessionária para garantir sua unidade.

Oferta e Preço

Na versão Laramie 2.2 Diesel, o preço usual é de R$ 262.990,00. Mas a festa de preços baixos para empresas e produtores rurais bate na casa de R$ 236.990,00. Isso dá um desconto de agradáveis R$ 26.000,00! E só para ficar de olho, os preços podem variar dependendo da sua região.

Desempenho no Mercado

Entre janeiro e agosto de 2025, a Ram Rampage emplacou 15.356 unidades, coloca a marca na vice-liderança do segmento. Quem lidera é a Fiat Toro, com 30.501 unidades. E a Chevrolet Montana fechou o trio com 13.443 unidades.

Mecânica de Ponta

Sob o capô, a Ram Rampage Laramie se destaca com o motor 2.2 turbodiesel, que gera 200 cv e impressionantes 45,9 kgfm de torque. A transmissão automatizada de nove marchas e a tração 4×4 de série garantem que a picape encare desafios em qualquer terreno. E olha, se você já ficou preso no trânsito, sabe o quanto um câmbio esperto faz diferença. O consumo é razoável: 10,6 km/l na cidade e até 13,3 km/l na estrada. Uma economia que ajuda bastante a esticar o orçamento.

Dimensões e Conforto

Mesmo com todas essas especificações robustas, a linha 2026 não trouxe mudanças nas dimensões. São 5,03 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,78 m de altura, com um entre-eixos de 2,99 m. E a caçamba, que tem capacidade de 980 litros, garante espaço de sobra para levar tudo que você precisa.

Recursos que Impressionam

A Ram Rampage Laramie vem com uma lista de equipamentos que não deixa a desejar. São sete airbags para máxima segurança, uma central multimídia Uconnect de 12,3″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de um ar-condicionado digital dual-zone. A câmera de ré, freios a disco ventilados nas quatro rodas e o painel de instrumentos Full Digital de 10,3″ completam o pacote, trazendo tecnologia de ponta e conforto ao dirigir.

A picape não é só bonita, mas também uma verdadeira aliada para quem precisa de desempenho e robustez no dia a dia. É como sempre digo: conhecer um carro é tão importante quanto sentir-se confortável ao volante!