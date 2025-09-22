BMW revela nova geração do X5 2027 com tecnologia a hidrogênio

A BMW sempre foi conhecida pela sua diversidade de modelos, e com a nova geração do X5, a marca está realmente se jogando em várias opções. Além das tradicionais versões a gasolina e híbridas, vamos ter uma versão movida a hidrogênio, fruto da parceria com a Toyota. Estamos falando de um SUV que promete ser tão inovador quanto ousado!

E não para por aí. Uma versão 100% elétrica do X5 também está nos planos. Fala-se até de um modelo elétrico com um extensor de autonomia, como o antigo i3 que a BMW lançou, que tinha um motor a gasolina para ajudar a manter as baterias carregadas. Prático, né? Para quem pega estrada, um sistema desses pode salvar a viagem!

Embora a BMW ainda não tenha revelado muitos detalhes sobre os equipamentos e luxos da nova geração, já sabemos que o modelo a hidrogênio vai entrar em produção em 2028. Mas não se preocupe, o lançamento oficial do novo X5, que está sendo chamado de “G65”, deve acontecer já no ano que vem. As expectativas estão altas, principalmente porque esse SUV vai rivalizar com o Mercedes-Benz GLE.

Dá para perceber que mesmo disfarçado, o novo X5 tem uma identidade que remete à nova linha da BMW, a Neue Klasse. Os rins frontais, que são a marca registrada da BMW, estão ali, mesmo cobertos por camuflagem. Os faróis também parecem ter o tamanho certo, e dá até para sonhar com um visual mais esculpido na versão final.

Um detalhe curioso é a ausência das maçanetas tradicionais. Em vez disso, há um design que lembra as edições especiais M8 e até mesmo o Mustang Mach-E. Inovador e futurista! Na traseira, a tampa dividida promete ser mantida, algo bem-vindo num cenário onde muitas marcas estão cortando custos.

E o interior? Embora a BMW ainda não tenha liberado fotos, o painel do novo iX3 já dá uma boa ideia do que podemos esperar. Uma tela central de 17,9 polegadas e um sistema que projeta informações no para-brisa, substituindo o tradicional painel de instrumentos. A ideia é manter tudo mais minimalista, o que é ótimo, já que às vezes menos é mais, né?

### 40 Novos Modelos até 2027

A BMW tem um plano audacioso de lançar mais de 40 modelos novos até 2027, todos com o DNA da Neue Klasse. O X5 será um dos primeiros a ser lançado em 2026, ao lado da nova geração do Série 3.

Só para você ficar de olho, não há confirmação se teremos uma configuração de três fileiras no X5, mas a BMW pode empurrar a galera para o maior X7, que também está prestes a ganhar uma nova versão em 2027.

Embora as opções a gasolina e híbridas devam ser amplamente comercializadas, os motores a diesel devem continuar restritos à Europa e a algumas outras regiões. O modelo a hidrogênio, por outro lado, provavelmente ficará disponível apenas em locais selecionados, devido à infraestrutura de abastecimento que ainda precisa de muito desenvolvimento.

Para quem é fã de tecnologia e inovação, essa nova fase da BMW promete trazer muito mais do que já estamos acostumados, e eu, particularmente, estou ansioso para ver isso tudo na prática!