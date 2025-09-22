Porsche confirma Boxster e Cayman a combustão em novidades

A Porsche sabe como ouvir seus fãs. Depois de algumas tentativas infelizes no passado, como quando tentou substituir o icônico 911 pelo 928, a marca resolveu recalibrar sua estratégia mais uma vez. Agora, a ideia de afastar os motores a combustão do 718 foi colocada em dúvida, principalmente porque os elétricos não avançaram tão rápido quanto o esperado.

Em 2022, a Porsche havia anunciado que os próximos Boxster e Cayman seriam somente elétricos. Essa ideia se concretizou até setembro, quando a marca parou de aceitar pedidos para as versões a combustão atuais. A pressão de clientes e investidores fez com que a Porsche reconsiderasse sua decisão.

Recentemente, o CEO Oliver Blume confirmou que a nova geração do 718 vai manter, sim, motores a gasolina. Mas atenção: eles estarão disponíveis apenas nas versões mais potentes e esportivas, enquanto as opções de entrada ficarão totalmente elétricas.

Esse movimento mostra que a Porsche está ajustando seu portfólio. A ideia é equilibrar emoção e tecnologia. Em outras palavras: queremos carros elétricos de ponta, mas não podemos deixar de lado a paixão por motores tradicionais, especialmente em modelos que fazem o coração bater mais forte.

Ainda não foi revelado quais versões vão contar com motores a combustão. É bem provável que o Cayman GT4, GT4 RS e o 718 Spyder mantenham o famoso motor de seis cilindros central-traseiro. Já os modelos básicos devem seguir a tendência elétrica.

Os 718 elétricos estão programados para serem lançados em 2025, com as vendas começando em 2026. Os modelos a combustão devem demorar um pouco mais, previstas para chegar só perto de 2030. É uma espera e tanto, mas vale lembrar que cada motor tem sua história.

Enquanto isso, a geração atual dos Boxster e Cayman continuará sendo produzida até 2026 para atender os últimos pedidos. Na Europa, alguns modelos já saíram de linha por conta de novas regras de segurança cibernética.

Mas o ajuste não para por aí. O Macan, que inicialmente seria 100% elétrico, também deve incluir versões a combustão e híbridas antes do final da década. Até mesmo o novo SUV K1, que era para ser só elétrico, ganhará motores tradicionais. A Porsche está reforçando que o futuro é elétrico, mas a emoção dos motores a gasolina ainda tem espaço.