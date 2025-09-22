Leapmotor B05 revela interior antes do lançamento oficial

A Leapmotor está de olho no mundo e vai lançar seu hatch elétrico B05, conhecido como Lafa 5 na China. O lançamento aconteceu no Salão de Munique 2025 e a estreia oficial em solo chinês está marcada para novembro, com as entregas começando no quarto trimestre de 2025.

Esse modelo vem para agitar o mercado, competindo diretamente com nomes como o BYD Dolphin Plus e o GWM Ora 03. A ideia é oferecer tecnologia moderna, uma boa autonomia e um preço que faça sentido, contando ainda com o suporte estratégico da Stellantis.

Design e Dimensões

O Lafa 5 é construído sobre a plataforma LEAP 3.5, a mesma do SUV B10. Suas dimensões são bem interessantes: 4,43 m de comprimento, 1,88 m de largura e 1,52 m de altura. O entre-eixos de 2,74 m proporciona um bom espaço interno, comparável ao Volkswagen ID.3. O visual segue a linha moderna da marca, destacando faróis em LED, uma faixa luminosa na frente e um design com linhas arredondadas.

Na traseira, ele traz lanternas conectadas e um spoiler no teto. Quem gosta de estilo vai notar que as portas são sem moldura, têm maçanetas embutidas e há opções de rodas de até 19 polegadas. O modelo ainda contará com versões equipadas com sensores LiDAR, que vão levar a experiência de condução para outro nível. Além disso, estarão disponíveis seis cores, incluindo opções vibrantes como amarelo, cinza e azul.

Interior e Tecnologia

Ainda não foram revelados muitos detalhes do interior, mas fotos vazadas mostram uma semelhança com o sedã B01. Espera-se que o painel tenha uma tela central de 14,6″ e um quadro digital de 8,8″. O volante terá um design de dois raios e, para quem adora tecnologia, haverá carregador sem fio, um toque bem moderno para os dias de hoje.

Desempenho e Autonomia

Sobre a parte mecânica, a Leapmotor ainda não liberou todos os detalhes, mas rumores indicam que deve seguir a linha do B10. Isso deve incluir um motor elétrico traseiro com 218 cv e opções de baterias LFP de 56,2 kWh ou 67,1 kWh, garantindo uma autonomia que ultrapassa os 400 km no ciclo WLTP.

Outra grande vantagem é o carregamento rápido. A marca promete que você poderá recarregar de 30% a 80% em menos de 20 minutos em estações adequadas. E se você é do tipo que curte uma pegada mais esportiva, em 2026 vai rolar a versão Lafa 5 Ultra, projetada para quem busca mais desempenho.

Planos Futuros

O lançamento na Alemanha é um passo importante na estratégia internacional da Leapmotor, com olhares voltados para a Europa e outros mercados. No Brasil, já estamos ouvindo falar do desembarque do B10 e do C10, e as expectativas são altas também para o Lafa 5 no Salão do Automóvel de São Paulo em novembro de 2025. É uma ótima notícia para os apaixonados por carros elétricos no nosso país!