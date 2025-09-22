Jaecoo 7 estreia no top 10 em agosto

O mercado automotivo britânico está enfrentando uma leve queda, com uma redução de 2% nas vendas em agosto de 2025. Este é o segundo mês consecutivo de recuo, com apenas 82.908 veículos vendidos, o que representa o pior desempenho para o mês desde 2022. No entanto, se formos olhar para o acumulado do ano, as vendas seguem em alta, com um total de 1.265.281 unidades comercializadas, um crescimento de 2,1%.

Uma das grandes apostas do mercado é a eletrificação dos veículos. Em agosto, 21.969 carros elétricos foram emplacados, o que representa 26,5% das vendas totais do mês, um salto de 14,9% em relação ao ano passado. Por outro lado, os carros a gasolina não foram bem, com uma queda de 14,2%, atingindo 37.373 unidades, embora ainda liderem 45% do mercado.

Ranking de Fabricantes

Falando do desempenho das montadoras, a Volkswagen continua reinando absoluta em primeiro lugar, com 7.866 unidades vendidas, e mantêm essa posição pelo 27º mês consecutivo. A Ford aparece em segundo, com 5.617, e a BMW fecha o pódio, vendendo 5.200 unidades. Uma observação importante é a Audi, que viu suas vendas despencarem em 22%, com 4.820 veículos vendidos.

Os Modelos Mais Vendidos

Na lista dos carros mais vendidos, o Ford Puma desponta novamente, vendendo 2.457 unidades e reafirmando sua liderança. O Kia Sportage também mantém forte presença, com 1.785 registros, enquanto os modelos da Tesla, Model Y e Model 3, mostram a força da marca no segmento elétrico. O Volkswagen Tiguan também se destacou, ocupando o 5º lugar com 1.526 unidades.

Uma curiosidade legal é que o Jaecoo 7 se tornou o primeiro carro 100% chinês a entrar no top 10 britânico, vendendo 1.367 unidades. Para completar, o Audi A3 e o Vauxhall Corsa empataram com 1.290 vendas, mostrando que o segmento dos compactos está bastante acirrado.

Resumo do Mercado

Em resumo, enquanto algumas marcas como a Volkswagen e a Tesla continuam a brilhar, outras enfrentam desafios, especialmente em um cenário onde a eletrificação se torna cada vez mais relevante. Se você já dirigiu um carro elétrico, sabe como a experiência é única e muito diferente do tradicional. Vamos ficar de olho no que vem por aí!