Peugeot 2008 Active tem desconto de R$ 21.965 para PcD em setembro

O Peugeot 2008 Active está com condições bastante atrativas para pessoas com deficiência (PcD) que querem um carro novo com isenções de impostos. Esta versão do SUV acaba de ser lançada na linha 2026 e traz isenção total de IPI, além de bônus de fábrica.

Se você está pensando em adquirir um Active T200, saiba que seu preço sugerido é normalmente R$ 149.990,00. Mas para PcD, ele cai para R$ 128.025,00, uma diferença de R$ 21.965,00. Esse valor pode mudar dependendo da região, da cor escolhida e dos opcionais que você optar. Vale a pena conferir com a concessionária mais próxima!

O 2008 Active vem de fábrica com uma ótima lista de equipamentos de segurança e conforto. São quatro airbags garantidos, painel analógico com uma tela central de 3,5 polegadas, e faróis com luzes halógenas. A central multimídia de 10,3 polegadas é um show à parte, com integração sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Isso facilita muito a vida de quem adora ficar conectado enquanto dirige, não é?

E quem não gosta de um volante multifuncional? O 2008 entrega isso, além de bancos em tecido, rack de teto, rodas de 17 polegadas e até carregador de celular por indução, que é super prático para quem usa o GPS no celular durante as viagens.

Compartilhando com vocês um dado interessante: entre janeiro e agosto de 2025, o interesse pelo Peugeot 2008 foi em alta, com 8.227 emplacamentos. No Brasil, o Volkswagen T-Cross dominou as vendas de SUVs, vendendo 61.256 unidades, seguido de pertinho pelo Hyundai Creta e pelo Toyota Corolla Cross. Está claro que a competição está acirrada!

Quanto ao motor, o Peugeot 2008 Active é equipado com um 1.0 turbo de três cilindros que entrega 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. A transmissão automática é do tipo CVT, com simulação de até sete marchas, o que promete uma experiência de condução bastante dinâmica, perfeita para quem já passou por aqueles congestionamentos chatos nas grandes cidades.

Então, se você está pensando em um carro que combine conforto, tecnologia e segurança, o Peugeot 2008 Active pode ser uma ótima opção para você, principalmente com essa condição especial para PcD em setembro de 2025.