Morre Tom Matano, criador do Mazda Miata, aos 76 anos

Tom Matano, o gênio por trás do icônico Mazda Miata, faleceu no dia 20 de setembro de 2025, aos 76 anos. A notícia chocou a comunidade de entusiastas e foi confirmada pela Miata Reunion, evento que ele sempre apoiou e onde muitos fãs do carro se reuniam para celebrar sua paixão.

Matano teve uma carreira brilhante e cheia de história, especialmente na Mazda. Em 1983, ele começou a liderar o primeiro estúdio de design da marca nos Estados Unidos. E foi lá que deu vida ao MX-5 Miata, transformando ideias em um roadster que conquistou corações ao redor do mundo. Ele também foi responsável pelo design da terceira geração do RX-7, que muitos consideram uma das mais belas criações da indústria automotiva japonesa.

Não era apenas o cérebro por trás do design; Matano era parte da comunidade. Ele sempre se preocupou em manter o Miata em evolução, ajudando os entusiastas a correr e sempre presente nos eventos dedicados ao carro. Aqueles que conheciam Matano sabiam o quanto ele se importava com o legado do Miata, e seu lema “Always Inspired” ficou marcado para todo mundo.

Em 2002, ele deixou a Mazda para se tornar diretor da Escola de Design Industrial da Academy of Art University, em São Francisco. Matano não só educou futuros designers de automóveis, mas também inspirou estudantes de diversas áreas do design.

Tom nasceu em Nagasaki, no Japão, e sua formação em engenharia começou na Universidade Seikei de Tóquio. Em 1970, decidiu seguir sua verdadeira paixão e se mudou para os EUA, onde se graduou na Art Center College of Design em Pasadena. Seu primeiro emprego na GM, na divisão da Oldsmobile, coincidiria com sua transferência para a Austrália e, logo depois, ele se aventurou na BMW, onde contribuiu para o desenvolvimento do Série 3 E36.

Mas a vida na BMW não estava alinhada com suas ambições; Matano desejava um espaço para libertar sua criatividade em vários projetos. Então, ele voltou à Califórnia e começou na Mazda, onde começou a moldar a visão de um carro esportivo leve. Ele participou ativamente do conceito do Miata, inspirado em roadsters clássicos como o Lotus Elan e o Fiat 124.

O Miata ganhou força em 1986, quando Matano fez planos para seu futuro. Ele queria que o carro não fosse apenas uma relíquia, mas uma experiência que crescesse junto com seus donos. Ele sonhava em criar um carro que os entusiastas amariam não só na compra, mas ao longo de suas vidas.

O design do RX-7 também veio com muito esforço, e Matano dirigiu uma equipe que selecionou o melhor design para o carro, solidificando ainda mais sua marca na indústria. Ele sempre se esforçou para criar designs atemporais que fossem além das tendências passageiras.

Após o sucesso do Miata e do RX-7, Matano ascendeu na hierarquia da Mazda, ganhando notoriedade e respeito. Era frequente em eventos automotivos como o Pebble Beach Concours e o Miata Reunion, onde sempre tinha um tempo para trocar ideias com os fãs.

Em uma experiência pessoal, pude trabalhar com Matano em diversas histórias. Ele sempre se mostrava gentil e acessível, e sua paixão por carros e design era contagiante. Ele mantinha um FD RX-7 e um Miata “M” Edition de 1996, que dirigia frequentemente pelas ruas da Baía de São Francisco.

Seu legado vive na vida de milhões de Miatas construídos e na memória de todos que tiveram a sorte de conhecer esse grande apaixonado por automóveis.