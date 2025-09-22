Viúva de Charlie Kirk perdoa homem que matou influencer

A viúva do influenciador conservador Charlie Kirk, Erika, fez um discurso emocionante durante o funeral de seu marido, que ocorreu no último domingo, 21. Em suas palavras, ela manifestou um profundo sentimento de perdão em relação a Tyler Robinson, o homem preso pelo assassinato de Charlie.

Erika explicou que a missão de vida de Charlie era ajudar jovens, até mesmo aqueles que se perderam em seu caminho, como o responsável por sua morte. “Meu marido queria salvar jovens, assim como aquele que tirou sua vida”, disse ela. A viúva ressaltou seu perdão ao agressor, apontando que isso estava alinhado com os ensinamentos de Cristo e o que Charlie faria em uma situação semelhante.

No velório, também falou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele descreveu o assassinato de Kirk como um “ataque aos ideais conservadores”. Em sua homenagem, Trump destacou o caráter do falecido, chamando-o de “missionário com um espírito nobre”. O ex-presidente ainda fez um contraste entre suas visões políticas, afirmando que, ao contrário de Charlie, ele não deseja o bem de seus opositores.

O discurso de Erika e a presença de Trump foram momentos marcantes na cerimônia, que refletiu a vida e os ideais que Charlie Kirk defendia.