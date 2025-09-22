Notícias

Globo adia gravações da novela “A Nobreza do Amor”

As gravações da nova novela das seis da Globo, intitulada “A Nobreza do Amor” (título provisório), foram adiadas. Antes marcadas para começar em novembro, agora estão agendadas para janeiro de 2026. A estreia da série continua programada para março do mesmo ano.

A trama se desenrola em um reino fictício da África chamado Batanga, onde a rainha Niara enfrenta uma crise política e acaba perdendo o trono. Em sua fuga do reino, ela leva consigo a filha, a princesa Alika, que se refugia no Brasil. Ambientada no interior de Pernambuco na década de 1920, Alika passa a se chamar Lúcia e conhece Tonho, um trabalhador rural. Ele possui uma linhagem especial, sendo descendente do famoso rei Shaka.

O foco principal da novela será o romance entre Alika e Tonho, mas a história também abordará questões importantes, como racismo, desigualdade social e a identidade cultural afro-brasileira. A narrativa promete misturar melodrama, fantasia e críticas sociais, lembrando o sucesso da novela “Cordel Encantado”, mas desta vez com a presença de protagonistas negros.

No elenco, o ator Lázaro Ramos interpretará Jendal, o primeiro-ministro de Batanga. Jendal é um personagem ambicioso e manipulador que trama nos bastidores para derrubar o monarca Cayman III e conquistar o trono. Seu plano é se casar à força com a princesa Alika, levando a mãe e filha a fugirem para o Brasil. Essa fuga marca o início da jornada de transformação de Alika, que se tornará uma protagonista destemida em busca de seu trono e da libertação de seu povo.

A novela está planejada para ter 185 capítulos e será dirigida por Gustavo Fernández, com a colaboração de outros profissionais como Dora Castellar, Dione Carlos, Dimas Novais e Leandro Esteves, que cuidará da pesquisa histórica e cultural para enriquecer a narrativa.

A estética da produção será inspirada no cordel nordestino e em narrativas afro-diaspóricas. Essa abordagem visual busca unir o imaginário popular brasileiro às tradições africanas, ressaltando o caráter épico e acessível da história.

