Suzuki Jimny sobrevive na Europa por meio de importações independentes

O Suzuki Jimny é um verdadeiro ícone quando se fala em carros off-road. Porém, esse pequeno jipinho conquistou não apenas os amantes de trilhas, mas também os que rodam mais no asfalto, principalmente nas cidades brasileiras. A nova geração dele deixou muita gente animada, mas, infelizmente, os motores desse carro estão enfrentando um futuro incerto por aqui.

Na Europa, o Jimny já começou a dar adeus. O modelo foi retirado do mercado, não por falta de popularidade, mas por conta das rígidas normas de emissão de poluentes adotadas. Olhando de longe, parece que o jipinho só brilhou, mas acabou se afastando do continente europeu.

Futuro do Jimny no Brasil

Aqui no Brasil, ainda não sabemos o que será do Jimny. Ele já foi vendido na Europa como um veículo comercial, retirando os bancos traseiros para escapar das regras de emissão, mas isso não durou muito. As empresas de importação paralela começaram a surgir, trazendo o modelo de maneira não oficial. Algumas delas até oferecem a versão de cinco portas, que nunca entrou oficialmente na Europa, mas que está por aí nas mãos de quem decidiu pagar o preço.

Importação paralela: como funciona na Europa?

Falando em importação paralela, é um tema interessante. Basicamente, isso acontece quando revendedores individuais conseguem trazer carros que não são vendidos oficialmente em suas regiões. Esses carros se adaptam às regras, mas não são homologados pela montadora. Para quem já pegou aquele trânsito pesado na cidade, um câmbio esperto pode fazer toda a diferença, e é isso que essas importadoras tentam garantir.

O processo de homologação, por exemplo, é feito principalmente na Alemanha, onde a burocracia é um pouco mais tranquila. Mas é claro que tudo isso encarece a conta, e os preços podem ficar na casa dos 40.000 euros — cerca de R$ 250 mil. É uma grana, mas para quem ama a marca, pode valer a pena.

No cenário alemão e italiano

Na Alemanha, a Suzuki está de olho nessas importações paralelas e não está muito feliz com a situação. Rola uma denúncia de que alguns revendedores estão fazendo um jogo sujo, deixando a impressão de que o modelo está sendo vendido oficialmente.

Já na Itália, também existem importadores que oferecem o Jimny, tanto na versão de 3 quanto na de 5 portas. Eles sabem das regras e da diferença em relação à rede oficial da Suzuki. A montadora até recomendou que quem curte esses modelos tente evitar a compra, já que eles não se ajustam às exigências do mercado europeu.

É importante ter em mente que essas versões não têm a mesma garantia de qualidade, e qualquer problema que apareça pode acabar nas mãos de quem importou o carro, não da concessionária. Isso é um ponto que muitos motoristas não consideram na hora de adquirir seu sonho sobre rodas.

Então, para quem está pensando em um Suzuki Jimny, vale refletir sobre essas questões. Não se esqueça: cuidar da calibration dos pneus antes de variar é essencial, e um carro preparado pode levar você não apenas por estradas, mas também por experiências incríveis.