Bombeiros atendem 22 famílias em PG neste domingo

Ao todo, 22 famílias foram atendidas pelos bombeiros nesse domingo em PG

Na tarde de domingo, 21 de setembro, Ponta Grossa enfrentou uma forte chuva que gerou a mobilização de equipes do Corpo de Bombeiros. O tenente-coronel André Lopes informou que 22 famílias foram assistidas e uma escola municipal precisou ser interditada.

Os ventos intensos e a chuva causaram destelhamentos em algumas áreas, especialmente nos bairros Nova Rússia e Chapada. Devido ao risco de desabamento, a Escola Municipal Dr. José Pinto Rosas foi fechada, após o telhado da quadra poliesportiva ceder.

Para ajudar os afetados, o corpo de bombeiros distribuiu lonas plásticas e coletou informações sobre as pessoas impactadas pela tempestade. Os moradores foram encaminhados ao Posto Nova Rússia, onde as lonas estavam disponíveis. Além disso, a equipe também se preocupou em proteger bens no interior da escola, como computadores e televisores.

Embora os danos tenham sido significativos, não houve registro de vítimas durante o evento. A situação ressalta a importância da preparação e do apoio da comunidade em momentos de emergência.

