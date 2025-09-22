Bombeiros atendem 22 famílias em PG neste domingo

Na tarde de domingo, 21 de setembro, Ponta Grossa enfrentou uma forte chuva que gerou a mobilização de equipes do Corpo de Bombeiros. O tenente-coronel André Lopes informou que 22 famílias foram assistidas e uma escola municipal precisou ser interditada.

Os ventos intensos e a chuva causaram destelhamentos em algumas áreas, especialmente nos bairros Nova Rússia e Chapada. Devido ao risco de desabamento, a Escola Municipal Dr. José Pinto Rosas foi fechada, após o telhado da quadra poliesportiva ceder.

Para ajudar os afetados, o corpo de bombeiros distribuiu lonas plásticas e coletou informações sobre as pessoas impactadas pela tempestade. Os moradores foram encaminhados ao Posto Nova Rússia, onde as lonas estavam disponíveis. Além disso, a equipe também se preocupou em proteger bens no interior da escola, como computadores e televisores.

Embora os danos tenham sido significativos, não houve registro de vítimas durante o evento. A situação ressalta a importância da preparação e do apoio da comunidade em momentos de emergência.