Como construir seu próprio legado pessoal

João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato, está se preparando para seguir seu próprio caminho na televisão brasileira. Em uma entrevista com Carolina Ferraz no programa “Domingo Espetacular”, ele revelou sua intenção de construir uma carreira independente, sem se apoiar na herança deixada por seu pai, que faleceu em 2019.

João afirmou: “Eu quero construir o meu próprio legado, meu próprio dinheiro, ter a minha própria carreira. Mas eu tenho esse desejo de fazer as coisas vindo de mim.” Ele deseja demonstrar que pode se destacar por seus próprios méritos.

O jovem, que ainda está nos estudos, mencionou que seu início na carreira será gradual. Ele se mostrou animado ao lembrar que seu pai sabia de seu interesse pela televisão. “Eu acho que meu pai sabia que eu gostava de estar na frente das câmeras. Meu pai ficará orgulhoso da pessoa que estou me tornando”, completou.

### Novas Oportunidades na TV

De acordo com informações de jornalistas, João Augusto pode apresentar um programa no SBT. A emissora planeja reviver “Viva a Noite”, um icônico programa que fez parte da carreira de Gugu nos anos 1980. A ideia é que o programa volte a ser exibido nas noites de sexta-feira, substituindo “Tela de Sucessos”.

“Viva a Noite” é um programa muito simbólico, pois foi responsável por solidificar Gugu como um dos maiores comunicadores do Brasil, oferecendo uma mistura de música, interação com o público e entretenimento popular, e deixou uma marca profunda na televisão.

### Valores e Legado Familiar

Durante sua conversa, João também destacou a importância dos valores familiares que recebeu. Ele declarou: “Hoje, eu sou uma pessoa responsável, amorosa e humilde. Eu acho que eu consegui manter os ensinamentos dele aqui no meu coração.” O jovem quer seguir seu próprio caminho, mas com a sabedoria e os princípios que aprendeu com seu pai.

João enfatizou que, mesmo sendo herdeiro de um dos maiores nomes da televisão brasileira, seu foco no momento é continuar os estudos e avançar na carreira de maneira calma. “Neste momento, eu pretendo manter a rotina de estudos e vou tentar algo com calma,” concluiu.