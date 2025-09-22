Avatr 07 2026 é lançado na China a partir de R$ 175 mil

O mercado chinês acaba de receber uma novidade que promete sacudir o segmento de veículos elétricos premium: o Avatr 07. Chegando como parte dos modelos 2026, este SUV foi desenvolvido por uma união estratégica entre Changan, Huawei e CATL. Com preços que variam entre 219.900 e 279.900 yuans — mais ou menos R$ 176 mil a R$ 205 mil —, ele busca competir com jogadores fortes como Li Auto L6 e Aito M7, oferecendo um visual atraente e uma tecnologia de ponta.

A Avatr começou sua jornada em 2022, posicionando-se como uma fabricante de veículos elétricos sofisticados. O portfólio já inclui quatro modelos: o crossover 11, o liftback 12, o sedã 06 e, claro, o SUV 07, agora atualizado para 2026. O novo 07 segue a identidade visual da marca, mas vem com alguns equipamentos aprimorados que prometem aumentar sua competitividade no mercado.

Design Moderno e Inovador

No visual, o Avatr 07 mantém linhas modernas e arrojadas. Os faróis embutidos no para-choque, as lanternas traseiras finas e as maçanetas retráteis dão um toque contemporâneo que muitos motoristas adoram. Um detalhe interessante é o sensor LiDAR no teto, que traz um ar futurista, além da inovadora tela Halo interativa situada entre o capô e o para-brisa, diferenciando ainda mais o modelo no mercado.

Performance e Autonomia

A versão totalmente elétrica é equipada com uma bateria Shenxing LFP de 82,2 kWh, oferecendo uma potência que varia de 338 cv para a configuração RWD a impressionantes 590 cv na versão 4WD. A autonomia é bastante competitiva, girando em torno de 610 a 650 km. Para quem precisa de um pouco mais, a configuração EREV traz um motor a combustão de 1.5 apenas como gerador, garantindo uma autonomia total entre 1.115 km e 1.200 km. Isso sim é liberdade na estrada!

Interior de Luxo e Tecnologia de Ponta

Dentro do Avatr 07, o conforto e a tecnologia são protagonistas. O painel central chama a atenção com uma tela de 4K com 35,4 polegadas, enquanto o motorista desfruta de um display de 15,6 polegadas rodando o HarmonyOS 5 da Huawei. Agora, se você curte um som de qualidade, vai adorar saber que o sistema de som desenvolvido pela Meridian conta com 25 alto-falantes, algo que transforma qualquer viagem em uma experiência musical única. Para completar, os bancos dianteiros têm a função de gravidade zero, e ainda há um refrigerador de 4 litros, perfeito para as viagens mais longas.

Segurança em Primeiro Lugar

Quando o assunto é segurança, o Avatr 07 não decepciona. Com o sistema ADS 4 da Huawei, ele oferece funções como piloto automático em rodovias e cidades, estacionamento autônomo e até frenagem de emergência a velocidades de até 130 km/h. Quem já dirigiu em tráfego intenso sabe como esses recursos podem facilitar o dia a dia.

Com um coeficiente aerodinâmico de 0,259 Cd, suspensão revisada e rodas que podem chegar até 21 polegadas, o Avatr 07 se posiciona como um dos elétricos mais avançados do mercado. Com tantas novidades, já dá vontade de colocá-lo na estrada, não é mesmo? E se a gente pudesse dar uma voltinha por aí, certeza que seria uma experiência e tanto!