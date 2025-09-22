Mundo Automotivo

Fiat Fastback Impetus Hybrid com desconto de R$ 20.200 para PcD

Fiat Fastback Impetus Hybrid ganha descontão de R$ 20.200 para PcD em setembro
Crédito da imagem: Florença Bacacheri

O Fiat Fastback Impetus Hybrid chegou com uma proposta bastante interessante, especialmente para o público com deficiência. A grande novidade é que quem tem direito à compra com isenção de IPI pode aproveitar um bônus de fábrica que deixa o preço ainda mais em conta. Até o final de setembro, quem optar pela modalidade de vendas diretas consegue um desconto de 11,74% em relação ao valor de tabela.

Nas concessionárias, a equipe está preparada para oferecer toda a orientação necessária. Você vai saber exatamente quais documentos precisa levar, como funciona o processo de isenção e quais prazos devem ser respeitados. Detalhes sobre financiamento também estão disponíveis, tudo voltado para ajudar o público PcD a fazer um bom negócio.

No mercado, a versão Impetus T200 Hybrid CVT do Fastback sai por R$ 171.990,00. Mas a boa notícia é que, para as pessoas com deficiência, o preço reduz para R$ 151.790,00, resultando em uma economia significativa de R$ 20.200,00. Esses valores foram confirmados pelo portal Fipe Carros, mas fique atento: os preços podem variar bastante conforme a região.

De janeiro a agosto de 2025, o Fiat Fastback já emplacou 36.408 unidades, superando o Volkswagen Nivus, que teve 32.996 vendidos. O Citroën Basalt, que chegou recentemente às lojas, já marcou 12.621 unidades. Vale lembrar que, no geral, o Volkswagen T-Cross levou a coroa de líder nas vendas de SUVs, com 61.256 carros vendidos.

Agora, vamos ao que realmente interessa: o que tem de bom debaixo do capô? O Fiat Fastback Impetus Hybrid traz um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. Ele é equipado com um sistema híbrido leve, onde o motor elétrico atua tanto como alternador quanto como motor de partida, trazendo economia e eficiência.

O sistema é alimentado por duas baterias de 12V: uma de chumbo-ácido de 68Ah e outra de íons de lítio de 11Ah. Esse conjunto ajuda o motor a combustão durante as arrancadas e coloca uma carga extra que mantém tudo sempre prontinho para rodar.

Em termos de conforto e tecnologia, o Fastback Impetus Hybrid vem cheio de recursos. Quatro airbags, ar-condicionado digital automático, bancos em couro e uma central multimídia de 10,1″ que é super intuitiva e compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

E não para por aí! O carro ainda conta com câmera de ré em alta definição, direção elétrica, e um freio de estacionamento eletrônico que faz a vida no trânsito muito mais tranquila. O painel digital multifuncional de 7″ agrega mais praticidade, especialmente em viagens longas.

Com tudo isso, o Fiat Fastback Impetus Hybrid se posiciona como uma opção super atraente para quem busca conforto, tecnologia e, claro, uma economia significativa na compra.

