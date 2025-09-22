Ford Ranger tem desconto de R$ 42.900 para CNPJ em setembro

A Ford está com uma boa novidade para quem ama pegar a estrada: as condições especiais para a Ranger XL 2026 já estão valendo! Essas ofertas são dedicadas especialmente a empresas e produtores rurais, o que pode ser uma oportunidade e tanto para quem trabalha no campo ou em negócios que dependem de um veículo robusto.

De acordo com os novos preços, a Ranger XL 2.0 MT 4×4 aparece na tabela oficial custando R$ 267.900, mas quem optar pelas vendas diretas poderá levá-la por R$ 225.000. Isso significa um desconto de R$ 42.900! Legal, né? Mas atenção: o preço final pode variar um pouco dependendo da cor escolhida e de quais opcionais você decidir adicionar.

Vendas Diretas nas Concessionárias

Para quem está de olho na Ranger, as concessionárias da Ford são o ponto de partida ideal. Os consultores lá podem ajudar com todo o processo, explicando os documentos que você vai precisar e dando dicas sobre faturamento e financiamento. Assim, fica tudo mais fácil para quem quer garantir um veículo que atenda as demandas do dia a dia.

Motor e Desempenho

Agora, falando um pouco do que faz essa picape ser tão especial, vamos falar do motor. A Ranger XL MT vem equipada com um motor 2.0 turbo da família Panther, que rende 170 cv a 3.500 rpm e um torque de 41,3 kgfm a 2.000 rpm. Isso, combinado com o câmbio manual de seis marchas e a tração 4×4 com reduzida, garante uma performance incrível em qualquer terreno. Quem já enfrentou estradas de terra ou trechos mais complicados sabe como isso faz a diferença!

Números Impressionantes

Entre janeiro e agosto de 2025, a Ford Ranger emplacou 21.708 unidades, ficando em segundo lugar entre as picapes médias. A Toyota Hilux lidera com 32.093 vendas, enquanto a Chevrolet S10 fechou o período com 18.772 unidades. Esses números mostram que a Ranger é uma escolha popular entre os motoristas que buscam versatilidade e potência.

Falando em versatilidade, a Ranger XL é capaz de encarar alagamentos de até 80 centímetros de profundidade, o que é uma vantagem e tanto em nossa realidade, não é? Com um tanque de 80 litros, você vai poder viajar longas distâncias sem se preocupar em abastecer toda hora. E suas dimensões são incríveis: 5,37 metros de comprimento, 2,20 metros de largura (com retrovisores) e 1,88 metro de altura.

Conforto e Tecnologia

A Ranger XL MT se destaca também por seu painel digital de 8” e uma central multimídia de 10” que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Além disso, ela oferece tração 4×4, para-choques simples, rodas de ferro, bancos de tecido confortáveis e até 7 airbags para aumentar a segurança. E não se esqueça do volante com ajuste de altura e profundidade — isso faz toda a diferença na hora de dirigir, especialmente em longas viagens.

Com tudo isso, a Ranger XL 2026 acaba se tornando uma opção bem atraente. Tanto para quem precisa de um carro para o trabalho quanto para quem quer um bom companheiro para aventuras no final de semana, essa picape promete não decepcionar.