Ram Dakota 2026 traz design do conceito e três versões disponíveis

A Ram está prestes a fazer um retorno triunfal ao mercado das picapes médias. Depois de muitas especulações, a nova Dakota tem lançamento planejado na Argentina para o final de 2025, com chegada ao Brasil prevista para fevereiro de 2026. A ideia é seguir a mesma estratégia de sucesso que a marca adotou anteriormente com outros modelos do grupo Stellantis, como o Peugeot 208 e o Fiat Cronos.

A nova picape será fabricada em Córdoba, na mesma linha onde a Fiat Titano é produzida. A diferença é que a Dakota promete ser um pouco mais premium, oferecendo mais status e conforto para brigar de frente com as versões mais equipadas da Chevrolet S10, Ford Ranger e Toyota Hilux. Para quem é apaixonado por picapes, essa promessa é de deixar qualquer um ansioso!

Uma das grandes jogadas para marcar presença nos dois mercados é a apresentação da versão final no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2025. Esse evento atrai uma multidão e pode ser a vitrine perfeita para abrir as vendas na Argentina logo em seguida.

De acordo com informações do Quatro Rodas, a Dakota chegará ao Brasil em três versões. A de entrada será a Big Horn, seguida pela Laramie Night Edition, que traz um toque mais sóbrio com detalhes escurecidos. E por último, mas não menos importante, teremos a versão Warlock, que se inspira nas clássicas Dodge D-Series dos anos 70 e na Ram 1500 norte-americana.

No coração dessa picape, estará o conhecido motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm, que já estamos acostumados a ver em modelos como a Rampage, Commander e Toro. Com câmbio automático de oito ou nove marchas e tração 4×4, a Dakota promete ser potente e versátil, seja para o uso diário na cidade ou para aventuras fora de estrada. Quem já dirigiu em ruas esburacas ou pegou aquela estrada de terra sabe que isso faz toda a diferença.

Por fora, a Dakota se destaca da Titano com faróis full-led mais finos, uma grade frontal com o nome "RAM" em destaque e um para-choque que é só dela. Na traseira, as lanternas de LED e a tampa da caçamba têm identidade própria, tudo reforçando o logotipo centralizado.

O interior da picape também não decepciona. Com duas grandes telas, freio de estacionamento eletrônico e discos nas quatro rodas, ela oferece um acabamento mais sofisticado que a Titano. A versão Warlock, além disso, pode trazer itens visuais exclusivos, como rodas off-road, molduras reforçadas e um capô com tomada de ar. Já imaginou o olhar de admiradores quando você passar pelas ruas?

Ainda não sabemos os preços exatos, mas a expectativa é que eles fiquem acima da Titano, que atualmente varia entre R$ 233 mil e R$ 285 mil. Portanto, pode ser que a Dakota ultrapasse os R$ 300 mil. Com isso, ela deve mirar em um público que busca não apenas desempenho, mas também um toque especial de exclusividade ao volante.

É um momento empolgante para os amantes de picapes, e a Dakota promete trazer novidades bem bacanas!