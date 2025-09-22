Coca-Cola avança na sustentabilidade com nova frota de entregas

A Coca-Cola resolveu dar um passo firme em direção à sustentabilidade na Índia, apostando em um meio de transporte que já é bem familiar por lá: os tuk-tuks elétricos, também conhecidos como riquixás. Esses pequenos veículos de três rodas são ótimos para a logística da empresa, oferecendo uma maneira leve, prática e acessível de realizar entregas.

Essa estratégia faz parte do programa “Vividhta ka Uphaar”, que significa “um presente da diversidade”. O objetivo? Reduzir emissões, diminuir custos e, claro, proporcionar um bem-estar maior às comunidades onde operam. Até agora, mais de 5.000 tuk-tuks elétricos já estão rodando em cidades como Ahmedabad, Bhubaneswar e Bhopal, ajudando a Coca-Cola a repensar suas entregas.

Tuk-tuks no tráfego indiano

Quem já andou pelas movimentadas ruas indianas sabe como esses veículos pequenos são práticos. Eles se esquivam facilmente do trânsito, são rápidos e agora estão integrados na logística da Coca-Cola. A agilidade dos tuk-tuks elétricos é ideal para as entregas de última milha, além de contribuir para um ambiente mais tranquilo, pois emitem bem menos ruídos.

Tendências globais na logística

Optar por veículos elétricos compactos como os tuk-tuks é uma tendência que está se espalhando. Empresas como IKEA, Amazon e Flipkart já utilizam esses pequenos utilitários em suas operações urbanas, especialmente na Ásia. Todos eles estão em busca de soluções que ajudem a alcançar metas de zero emissões.

Enquanto nos EUA a voz predominante é das vans e caminhões elétricos, as nações em desenvolvimento têm uma abordagem diferente, focando em veículos de três rodas. Essa diferença reflete as realidades locais, mas todos compartilham o mesmo objetivo: um transporte mais limpo e eficiente.

Vantagens dos tuk-tuks elétricos

Os tuk-tuks elétricos possuem motores compactos e baterias leves, o que significa que têm uma manutenção bem mais em conta. Eles podem não ter a capacidade de carga de um caminhão, mas conseguem transportar volumes perfeitos para o ambiente urbano, sem ocupar muito espaço nas ruas.

Além das vantagens operacionais, a Coca-Cola também percebe que essa mudança pode fortalecer a sua imagem. Com menos emissões e custos reduzidos, as cidades ganham um trânsito mais silencioso e limpo, o que impacta positivamente o dia a dia de quem vive por lá.

Uma adaptação necessária

Com esses tuk-tuks, a Coca-Cola reafirma seu compromisso com a transformação nos mercados emergentes. Esses veículos vão além de uma simples ferramenta logística; são um símbolo de adaptação às necessidades locais e de um futuro urbano onde a sustentabilidade é prioridade.

Ao integrar essas pequenas belezuras de três rodas em suas operações, a empresa não só busca inovar, mas também mostra que existem formas inteligentes de atender à demanda de forma consciente, respeitando o meio ambiente e cuidando das comunidades.