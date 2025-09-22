Vini Jr. apresenta Mercedes exclusivo de R$ 2,5 milhões

Vinicius Júnior, aquele craque que arrasa no Real Madrid e na seleção brasileira, agora faz barulho não só com suas jogadas, mas também com sua mais nova aquisição: um Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh Edition. E acredite, esse pouquinho de carro custa em torno de R$ 2,5 milhões!

E não é qualquer sedã, não. Apenas 150 unidades foram fabricadas, o que o torna um verdadeiro exemplar de exclusividade. E quando a gente fala de Virgil Abloh, que trabalhou com brands como Louis Vuitton, já dá pra imaginar que o carro é uma fusão de moda e automobilismo. O resultado é uma máquina que é um divisor de águas no segmento.

Design que Impressiona

Vamos começar pelo visual. O carro vem com uma pintura em dois tons, onde o capô, o teto e as colunas são em um sofisticado preto Obsidian, e a parte inferior e as rodas de 21 polegadas são em um tom bege/marrom. E ainda tem o logotipo especial da colaboração com Virgil Abloh em vários detalhes, que já dá aquele pico de adrenalina quando você vê.

Interior de Luxo

Agora, se você acha que o exterior é de tirar o fôlego, o interior é ainda mais impressionante. O S680 tem um acabamento que faz qualquer um se sentir em um verdadeiro salão de luxo: configuração para quatro lugares, bancos e portas revestidos com couro Nappa nas cores preto e areia, e um painel ultra sofisticado. E para os amantes de tecnologia, o sistema multimídia MBUX vem com uma interface especial, com botões e ícones que são um verdadeiro tributo ao mundo da moda.

Cada comprador dessa edição especial ainda leva pra casa um kit único: uma caixa de madeira personalizada com couro, uma miniatura do carro em escala 1:18, chaves do veículo, um mosquetão e uma capa para proteger essa pintura de dar inveja. E não é só Vinicius que está nesse time: celebridades como Lewis Hamilton e Drake também fazem parte dos sortudos que conseguiram um desses.

Performance que Impressiona

Ah, mas não pense que a beleza é só superficial. O Maybach S680 não decepciona no quesito mecânica. Com um motor V12 6.0 biturbo que entrega 612 cv e 102 kgfm de torque, esse sedã acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. E, claro, a velocidade máxima é limitada a 250 km/h. Já imaginou o vento no rosto ao dirigir essa belezura em uma estrada aberta?

Curiosamente, mesmo com uma garagem recheada, Vinicius ainda não guia seus supercarros. O craque não possui habilitação, e é por isso que sempre o vemos no banco do passageiro, confiando na condução de motoristas de confiança. Uma jogada esperta, sem dúvida.

E tem mais: o investimento nele faz todo sentido. Quando lançado, o modelo custava cerca de US$ 300 mil, mas hoje já ultrapassa US$ 500 mil fora do Brasil. Isso significa que, além de ter um carro incrível, Vinicius também adiciona um patrimônio valioso à sua coleção!

Agora, se você está sonhando com um dia ao volante de uma máquina desse calibre, vale lembrar que a calibragem dos pneus antes de viajar é uma das chaves para aproveitar todo esse potencial.