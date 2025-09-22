Chery apresenta iCar Super V23 na China com recorde mundial

A Chery decidiu entrar de cabeça no mundo dos SUVs elétricos com o lançamento do novo iCar Super V23, uma evolução do já conhecido V23. Esse modelo promete mais potência e uma autonomia que chega a 550 km. Na China, ele será oferecido em cinco versões, e o preço varia entre 122.800 e 174.800 yuans. Considerando os preços do Brasil, isso pode ser um bom indicativo do que esperar por aqui!

Quando se trata de estilo, o iCar Super V23 se mantém na linha retrô com seu visual quadrado. Porém, algumas novidades modernas deixam o design ainda mais interessante. Por exemplo, o logotipo vermelho "S" aparece de forma destacada na grade, para-lamas e na tampa traseira. E quem não gosta de rodas imponentes? O modelo vem com rodas de 21 polegadas, todas equipadas com pneus 265/45 R21, que garantem uma pegada firme na estrada.

As dimensões do novo SUV são as mesmas do V23 original, apresentando 4,22 m de comprimento, 1,91 m de largura e 1,84 m de altura, além de um entre-eixos de 2,73 m. O peso varia entre 1.735 kg e 1.960 kg, garantindo ângulos de ataque e saída que o tornam útil até em pequenos off-road, cruzando terrenos com até 600 mm de profundidade.

Agora, se você é fã de tecnologia, vai adorar o que vem por dentro. O painel traz uma tela LCD de 8,88” e uma central multimídia de 15,4” com resolução 2.5K. Com chip Qualcomm Snapdragon 8155, é compatível com CarPlay, HiCar e CarLink. Conectividade total para quem não abre mão de estar conectado até na estrada!

Se você já sentiu a adrenalina de dirigir um carro esportivo, vai curtir os toques especiais do Super V23. Ele vem com detalhes em vermelho no interior, um volante esportivo com o logotipo “S” e até um botão chamado Boost. Para os amantes de segurança, são 22 sensores, incluindo câmeras e radares, alimentando um sistema de assistência avançada chamado Falcon 500.

Quanto à motorização, o novo SUV oferece duas opções: RWD (traseira) e AWD (integral). A versão com tração traseira tem um motor de 185 kW e opções de baterias de 59,9 ou 80,1 kWh, garantindo autonomias de 401 km ou 550 km. Já a versão AWD é mais poderosa, com um motor dianteiro que aumenta a potência para 335 kW (ou 449 cv) e torque de 490 Nm.

E para quem é fã de desafios, o Super V23 não decepciona! O modelo fez história ao conquistar um Recorde Mundial do Guinness, subindo uma duna de 400 metros em apenas 2 minutos e 38 segundos. Um feito incrível que destaca a Chery no competitivo mercado de SUVs elétricos na China.