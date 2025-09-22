Previsão do tempo para terça-feira em Umuarama

Nesta terça-feira, 23 de setembro, Umuarama terá um dia ensolarado, perfeito para atividades ao ar livre. Não há previsão de chuva e a atmosfera se mantém estável, o que garante boa visibilidade durante todo o dia.

### Temperaturas e Umidade

O dia começará com uma temperatura mínima em torno de 10,7°C, o que pode ser um pouco frio pela manhã, mas a tarde promete ser agradável, atingindo uma máxima de 25,1°C. Além disso, a umidade relativa do ar ficará em torno de 48%, o que irá colaborar para o conforto térmico, propiciando uma sensação agradável ao longo do dia. Essa variação de temperatura, conhecida como amplitude térmica, é comum na região de Umuarama.

### Sol e Condições Atmosféricas

O sol deverá nascer às 6h21 e se pôr às 18h30, oferecendo bastante iluminação natural. O índice de radiação UV será baixo pela manhã, mas aumentará ao longo do dia, portanto, é recomendável o uso de protetor solar. Não há previsão de nuvens significativas, o que significa que o céu ficará limpo durante todo o dia. A visibilidade será boa, alcançando cerca de 10 km, facilitando o trânsito e as atividades externas.

### Ventos e Segurança

Os ventos soprarão com intensidade moderada, podendo chegar a 15,5 km/h. Essa condição não representa riscos para a população, e não há alertas sobre tempestades ou outros fenômenos climáticos adversos. Assim, o dia é ideal para quem deseja aproveitar ao máximo as boas condições do clima no Paraná.

### Previsão para Quarta-feira

Para a quarta-feira, 24 de setembro, a previsão continua favorável, com tempo firme e ensolarado. A temperatura mínima deve ser de 13,5°C e a máxima poderá chegar a 29,3°C, indicando um aumento gradual do calor. A umidade do ar deve cair um pouco para 43%, tornando o ar mais seco na parte da tarde, mas ainda assim agradável para a maioria das pessoas.

O sol seguirá brilhando e o nascer será às 6h20, enquanto o pôr do sol ocorrerá às 18h30. A visibilidade permanecerá excelente, sem expectativa de chuvas.

