Protesto na Bahia contra PEC da Blindagem mobiliza multidão

Na manhã deste domingo (21), Salvador se transformou em um grande palco de protesto. Milhares de pessoas se concentraram no Morro do Cristo, um ponto turístico da cidade, e seguiram em caminhada pela Avenida Oceânica. O ato foi uma manifestação contra a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC da Blindagem. A cantora Daniela Mercury liderou o protesto em cima de um trio elétrico, acompanhada por outros artistas como Wagner Moura, Cortejo Afro, Baco Exu do Blues, Nanda Costa e Lan Lahn.

O evento atraiu também a atenção de parlamentares, líderes de movimentos populares e representantes de sindicatos. Sob o lema “sem anistia”, Daniela chamou a atenção para a importância da união dos cidadãos para exercer pressão contra as medidas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional.

“Estamos aqui em Salvador dizendo ao mundo que não aceitamos essa PEC da impunidade para os deputados federais, para nenhum deputado. A luta é coletiva e não fazemos ação sem estarmos juntos”, afirmou a artista. Ela ainda se posicionou contra os pedidos de anistia para os envolvidos nas manifestações do dia 8 de janeiro, classificando essa possibilidade como inaceitável. “A tentativa de golpe já foi julgada dentro do processo legal, e não aceitamos que a anistia seja ressuscitada em tempos de democracia”, destacou.

O ator Wagner Moura também se pronunciou durante o ato. Ele ressaltou a participação massiva dos habitantes de Salvador, exclamando que “aqui a extrema-direita não se cria”. Moura celebrou as conquistas democráticas recentes, enfatizando que a democracia brasileira é um exemplo para o mundo. “Nossa democracia, que antes dizíamos ser frágil, mostrou sua força”, reforçou.

Além da mobilização em Salvador, manifestações contra a PEC ocorreram em outras cidades do país, incluindo Manaus (AM), Belém (PA), Natal (RN), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e São Luís (MA). Ao longo do dia, atos estavam programados para acontecer em mais 12 capitais brasileiras e em diversas localidades internacionais, demonstrando uma ampla mobilização em defesa da democracia e contra possíveis retrocessos políticos.