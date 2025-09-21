VW enfrenta dificuldades para financiar o novo Golf elétrico

Após uma novela que durou meses, parece que a Volkswagen enfrenta mais um desafio com o nosso querido hatch, o Golf. O que a gente mais esperava, a nova geração elétrica — a famosa ID.Golf — pode demorar mais do que o previsto para chegar ao mercado. A situação não tá fácil, e essa espera pode se estender por alguns meses a mais.

De acordo com a Bloomberg, fontes de dentro da Volkswagen revelaram que a montadora está sem grana para fazer as reformas necessárias na sua fábrica de Wolfsburg, na Alemanha, que é a mais importante do grupo. Com isso, o lançamento do Golf elétrico pode atrasar em pelo menos nove meses. E olha que quem já pegou trânsito pesado sabe como é importante ter um carro que te ajude a ir sempre adiante, né?

Esse atraso não afeta só o Golf, não! O T-Roc elétrico, que deveria ser produzido logo depois do novo Golf, também está com a produção comprometida. Esse SUV, planejado para ter sempre alguma forma de eletrificação, vai adiar seu lançamento. E isso faz a gente pensar: quanto tempo vamos ter que esperar?

### Golf no México vira dúvida

E as coisas estão ainda mais complicadas para o Golf. Com esses atrasos, a estratégia de transferir a produção do modelo para Puebla, no México, em 2027, agora está em dúvida. A ideia era liberar espaço na Alemanha para a nova linha de elétricos, mas parece que a atual geração do Golf pode acabar ficando mais tempo na fábrica alemã.

Essa transferência poderia facilitar a chegada do Golf MK8 no Brasil, já que temos um acordo de livre-comércio com o México. A Volkswagen poderia trazer o hatch ao país mais facilmente, quem não gostaria de ver versões além da GTI rodando por aqui? Agora, com os planos mudando, essa possibilidade pode estar no retrovisor.

### O futuro do Golf com a plataforma SSP

A nova geração do Golf será uma das primeiras a usar a plataforma SSP — feita para carros elétricos. E, sim, essa plataforma ainda acomodará soluções híbridas e até extensores de autonomia. Recentemente, a Volkswagen firmou uma parceria com a Rivian, visando dar ao Golf um foco maior em tecnologia e software. Essa mudança é uma tentativa de manter o modelo relevante no mercado europeu e nessa disputa acirrada.

Enquanto isso, o Mk8 deve continuar em linha por um bom tempo. A própria Volkswagen reconhece que essa geração pode ficar nos holofotes até a próxima década. Isso depende da revisão da União Europeia sobre a venda de carros a combustão, uma mudança que está sendo bastante discutida e que vai influenciar muito o futuro do setor.

### Vendas do Golf já não são como antes

Enquanto tudo isso acontece, o cenário europeu já mostra sinais de transformação. Dados recentes mostram que os elétricos estão crescendo nas vendas. Até julho, representaram 17,4% das vendas de automóveis no continente, um salto em relação ao ano passado.

E o Golf, que já foi o carro dos sonhos de muitos, está perdendo espaço. Documentos internos apontam que a produção caiu de mais de um milhão de unidades em 2015 para pouco mais de 300 mil em 2024. Esse ano, a projeção é de cerca de 250 mil carros. Uma queda e tanto, né?

Essa diminuição não se deve apenas à concorrência. O T-Roc, SUV derivado do Golf, absorveu uma boa parte da demanda que antes ia para o hatch e sua perua. E aí, é de se perguntar: o que será do Golf nos próximos anos? Enquanto isso, seguimos na expectativa para ver o que virá por aí.