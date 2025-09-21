Mundo Automotivo

Audi E5 Sportback registra 10 mil pedidos em 30 minutos na China

Um vento novo está soprando na Audi, e a China é o palco desse espetáculo. A marca lançou uma nova subdivisão, que não traz o famoso logo das Quatro Argolas, e já chegou com tudo! O modelo E5 Sportback, seu primeiro carro, foi um sucesso estrondoso: foram mais de 10 mil pedidos em apenas meia hora. Isso mesmo, é como um show que lota as arquibancadas instantaneamente!

Esse modelo é resultado de uma parceria com a SAIC e está sendo produzido na fábrica da SAIC-Volkswagen em Anting, na região de Xangai. O E5 Sportback é exclusivo para o mercado chinês, que, convenhamos, é um dos maiores do mundo. O membro do conselho da VW para a China, Ralf Brandstätter, disse que a recepção foi “imensamente positiva” — e dá para entender o motivo!

O Que o E5 Sportback Tem a Oferecer?

Agora, vamos falar um pouco sobre o que faz esse carro brilhar. O E5 Sportback tem um preço superatrativo para os padrões de mercado, com a versão de entrada custando cerca de R$ 175.560 (US$ 33.000). Ele vem com um motor traseiro e uma bateria de 76 kWh, desenvolvendo 295 cv e uma autonomia de 618 km segundo o ciclo CLTC.

E se você curte velocidade, a versão topo de linha realmente impressiona! Com tração elétrica integral Quattro e dois motores, ela entrega 776 cv e utiliza uma bateria de 100 kWh, tudo por R$ 238.900 (US$ 45.000). Aqui, a autonomia cai um pouco, para 647 km, mas a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos é digna de um verdadeiro esportivo.

Equipamentos e Design de Ponta

O E5 Sportback não economiza em tecnologia de ponta. Pense em direção nas quatro rodas, suspensão a ar adaptativa, carregamento de 800 volts e até um sistema LiDAR para auxiliar na condução. O interior é impressionante! Uma tela 4K de 27 polegadas ocupa quase toda o painel, acompanhada de telas laterais — tudo muito focado no que o público local gosta.

Quando você olha para o design, percebe que é algo diferente dos Audi que estamos acostumados. Ele aposta em um estilo mais minimalista e focado em telas. Não é o modelo mais bonito que já vi, mas, pelo menos, não é um SUV, que parece ter dominado o mercado.

O Que Vem a Seguir?

Criar uma marca separada é uma jogada ousada do grupo Volkswagen. Ralf Brandstätter não esconde que a AUDI quer atingir novos clientes na China, que talvez não estejam tão ligados às Quatro Argolas. A resposta até agora foi ótima, mas o mercado de EVs na China é bem competitivo.

Para quem está sempre atrás do volante, a chegada do E5 Sportback vem como um sopro de esperança e inovação em um setor tão dinâmico. Afinal, quem não quer um carro moderno que alia tecnologia, conforto e um toque de audácia?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

