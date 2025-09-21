Notícias

Protestos contra PEC da Blindagem ocorrem em Campo Grande

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem em Campo Grande neste domingo
Manifestação passa pela Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande (Foto/Direto das Ruas)

Na manhã do último sábado, um grupo de manifestantes se reuniu no Centro de Campo Grande em protesto contra a votação da PEC da Blindagem e a urgência do projeto de anistia na Câmara dos Deputados. O ato começou na esquina das ruas 14 de Julho e Afonso Pena e percorreu diversas ruas da região.

Durante a passeata, os participantes usaram um carro de som para se expressar, passando pelas avenidas principais até retornar ao ponto de partida. O movimento contou com a presença de integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), incluindo o recém-filiado Fábio Trad.

Essa manifestação estava inserida em um contexto maior de protestos que ocorreram em ao menos 33 cidades de todo o país, incluindo outras capitais. A mobilização foi convocada de forma urgente por grupos como Povo Sem Medo e Brasil Popular, que são associados ao PSOL e ao PT. Esses grupos também incluem movimentos como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Além de Campo Grande, estavam previstas manifestações em cidades como Dourados e Corumbá, demonstrando uma mobilização significativa em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Os manifestantes destacaram sua oposição à PEC da Blindagem e ao projeto de anistia, que se refere aos eventos ocorridos em 8 de janeiro.

A manifestação teve um caráter pacífico e buscou chamar atenção para essas questões políticas que preocupam uma parte da população.

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

