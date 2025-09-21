Protestos contra PEC da Blindagem ocorrem em Campo Grande

Título: Manifestantes Protestam Contra PEC da Blindagem em Campo Grande

Na manhã do último sábado, um grupo de manifestantes se reuniu no Centro de Campo Grande em protesto contra a votação da PEC da Blindagem e a urgência do projeto de anistia na Câmara dos Deputados. O ato começou na esquina das ruas 14 de Julho e Afonso Pena e percorreu diversas ruas da região.

Durante a passeata, os participantes usaram um carro de som para se expressar, passando pelas avenidas principais até retornar ao ponto de partida. O movimento contou com a presença de integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), incluindo o recém-filiado Fábio Trad.

Essa manifestação estava inserida em um contexto maior de protestos que ocorreram em ao menos 33 cidades de todo o país, incluindo outras capitais. A mobilização foi convocada de forma urgente por grupos como Povo Sem Medo e Brasil Popular, que são associados ao PSOL e ao PT. Esses grupos também incluem movimentos como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Além de Campo Grande, estavam previstas manifestações em cidades como Dourados e Corumbá, demonstrando uma mobilização significativa em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Os manifestantes destacaram sua oposição à PEC da Blindagem e ao projeto de anistia, que se refere aos eventos ocorridos em 8 de janeiro.

A manifestação teve um caráter pacífico e buscou chamar atenção para essas questões políticas que preocupam uma parte da população.