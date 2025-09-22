Jaecoo 8 lança versão híbrida de 605 cv na Europa

A Jaecoo está cada vez mais se destacando no cenário dos SUVs híbridos e, para quem ama carros, isso é motivo de empolgação! A marca acaba de anunciar que o modelo Jaecoo 8 vai desembarcar na Europa, começando pela Itália em 2026. Para quem já conhece o Jaecoo 7 aqui no Brasil, esse novo SUV promete ser uma versão maior e mais sofisticada, perfeita para conquistar o mercado fora da China.

Design Imponente

Visualmente, o Jaecoo 8 é de deixar qualquer entusiasta encantado. Com uma grande grade frontal cromada que chama a atenção e faróis afilados, o carro exibe um estilo robusto e elegante. Suas linhas retas transmitem uma sensação de força, enquanto a traseira com lanternas interligadas por um friso iluminado dá um toque moderno. E não podemos esquecer das rodas de 20 polegadas, que fazem a diferença!

Espaço a Bordo

Com 4,82 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,80 metros, o Jaecoo 8 é espaçoso e acomoda até sete pessoas sem problemas. Imagina pegar a família toda para uma viagem? O porta-malas começa em 412 litros, mas com os bancos rebatidos, o espaço pode ultrapassar os 2.000 litros! E para quem prefere versões menores, há opções de cinco ou seis lugares, dependendo do mercado.

Conforto e Tecnologia

Dentro do carro, o ambiente é bem interessante. O painel lembra o do Tiggo 8, com duas telas de 12,3 polegadas que trazem uma dose de modernidade sem exageros. Os acabamentos são de qualidade, com bancos mais envolventes e um console central elevado, tudo para garantir conforto e funcionalidade. É aquele tipo de carro que combina sofisticação com praticidade.

Performance Híbrida

O que realmente impressiona é o sistema híbrido plug-in, que junta um motor 1.5 a gasolina com dois motores elétricos. O resultado? Até 605 cv, tração integral e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos. E se você for daqueles que gosta de pilotar sem gastar muito combustível, pode rodar 175 km só no modo elétrico, com uma autonomia total que chega a mais de 1.300 km!

Além disso, existem versões apenas a combustão, com um motor de 280 cv, e uma bateria de 34,4 kWh de lítio-ferro-fosfato (LFP), que ajuda a manter a eficiência e a performance do SUV.

Irmandade com o Tiggo 9

Curiosamente, o Jaecoo 8 pode ser considerado um “irmão” do Tiggo 9, já que ambos compartilham plataforma, motores e tecnologias do grupo Chery. A principal diferença fica por conta da aparência mais robusta e do posicionamento do Jaecoo como a estrela da marca.

Após essa estreia na Europa, há expectativas de que o modelo chegue também ao Brasil. A Jaecoo está preparando novos híbridos, como o futuro Omoda 3 flex nacional. É uma ótima notícia para quem está de olho em luxos, potencia e espaço nos carros do futuro!