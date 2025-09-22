Honda apresenta novas motos 500 cm³ de quatro cilindros

A Honda decidiu dar uma sacudida nas lembranças dos apaixonados por motos e trouxe de volta uma de suas lendas sobre duas rodas. Durante o evento CIMAMotor 2025, que rolou em Chongqing, China, a marca apresentou dois modelos novinhos em folha: a CB 500 Super Four e a CBR 500R Four. Esse lançamento promete reacender a paixão por aquelas nakeds e esportivas dos anos 90, que tantos de nós adoramos.

A estreia dessas belezuras aconteceu entre 19 e 22 de setembro e marca o retorno de uma filosofia que fez história: a “Super Four”. Quem viveu nos anos 90 deve lembrar da CB400SF, que fez um sucesso danado. Agora, a Honda combina esse espírito nostálgico com a tecnologia moderna e traz motores de quatro cilindros em linha de 500 cm³. A inspiração vem de clássicos, como a mítica CB750 Four de 1969.

O motor é um destaque à parte. Com 502 cm³, ele é refrigerado a líquido e garante uma suavidade incrível nas altas rotações, além do som que encantou os fãs da linha CB. Diferentemente de muitos concorrentes que optam pelos bicilíndricos, a Honda aposta no charme do tetracilíndrico. O resultado deve ser uma potência próxima a 80 cv, o que promete fazer frente a rivais como a Kawasaki Ninja ZX-4R.

E o design? Ah, esse é de tirar o fôlego! A CB 500 SF traz um visual retrô, com seu farol redondo em LED e linhas que remetem às nakeds clássicas dos anos 90. O painel digital, que lembra os mostradores tradicionais, é um toque especial que vai deixar os fanáticos felizes. Por outro lado, a CBR 500R Four vem com uma carenagem arrojada, escapamento 4-em-1 e uma ergonomia que equilibra esportividade e conforto urbano. Imagine pegar a estrada com uma dessas!

A parte ciclística também foi muito bem pensada. A CB 500 SF conta com um chassi de aço reforçado e garfo invertido KYB, além de pinças de freio radiais para garantir segurança e estabilidade. A parte eletrônica também impressiona: tem acelerador eletrônico (TBW), cinco modos de condução e controle de tração (HSTC). E a embreagem eletrônica E-Clutch agora pode operar tanto de forma automática quanto manual, oferecendo mais flexibilidade.

Na CBR 500R Four, o foco é entregar um desempenho esportivo enquanto mantém a praticidade para o dia a dia. Os semi-guidões são menos inclinados, o painel é um TFT de 5 polegadas e, claro, a embreagem eletrônica também está presente. A Honda pretende que esse modelo seja uma opção mais acessível para quem sonha com superbikes de alta cilindrada, mas não quer abrir mão do uso urbano.

Até agora, os preços e informações sobre os mercados que receberão os novos modelos ainda não foram divulgados. O que se sabe é que a produção vai acontecer na joint-venture Wuyang-Honda, na China, dando prioridade ao mercado asiático.

Ainda existem planos para versões de 400 cm³, pensando em regiões como Japão e Europa que têm restrições específicas. Isso mostra que a Honda está bem atenta às necessidades globais, podendo seguir uma linha similar à da Kawasaki com a ZX-4RR.

As novas CB 500 Super Four e CBR 500R Four não são apenas lançamentos, mas uma nova página na história da Honda. Elas unem passado e presente, trazendo de volta a emoção de pilotar uma quatro cilindros média em um mundo em que estão mais em alta os motores menores.