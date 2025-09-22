Fiat Argo Trekking MT tem desconto de R$ 19.547 para PcD em setembro

O Fiat Argo Trekking MT está com uma oportunidade imperdível para quem precisa de um carro adaptado. Disponível na modalidade de vendas diretas para pessoas com deficiência, ele garante vantagens especiais durante a campanha de setembro. Esse hatch tem tudo para surpreender você que ama dirigir e também se preocupa com o custo-benefício.

Quem dirige muito em cidade sabe como é importante ter um carro com bom consumo, e a versão manual do Argo se destaca por seu preço mais acessível em comparação com a versão CVT. E o melhor: com o preço abaixo de R$ 120 mil, quem se encaixa nos critérios de isenção pode aproveitar descontos significativos de ICMS e IPI.

A versão intermediária, Trekking 1.3 MT, está disponível nas concessionárias por R$ 100.490, mas as pessoas com deficiência podem garantir o modelo por apenas R$ 80.943, o que representa uma economia de R$ 19.547. Os preços podem variar um pouco de acordo com a região e as personalizações escolhidas, então vale a pena ficar de olho!

Esse modelo vem equipado com o motor 1.3 Firefly, que entrega 107 cv de potência e um torque de 13,7 kgfm. Com a transmissão manual de cinco marchas, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 11,8 segundos. Para quem sente a emoção ao pisar no acelerador, isso é uma ótima notícia!

Falar em desempenho é fundamental! No consumo, segundo os dados do Inmetro, o Argo faz 8,5 km/l com etanol e 12,1 km/l com gasolina na cidade. Se você é do tipo que adora pegar a estrada nos fins de semana, o consumo melhora: 9,6 km/l com etanol e 13,5 km/l com gasolina.

E as vendas não mentem! Segundo a Fenabrave, o Fiat Argo foi um sucesso, com 64.532 unidades vendidas nos primeiros 8 meses de 2025, garantindo o segundo lugar entre os carros mais vendidos. O Volkswagen Polo lidera a lista, mas olhem só, o Argo está lá, firme e forte!

Agora, se a gente olhar para o espaço interno, o Argo não decepciona. Com 4,03 metros de comprimento, ele acomoda bem os passageiros, embora quem é mais alto possa sentir o espaço traseiro um pouco apertado devido ao entre-eixos de 2,52 metros. Mas para passeios e viagens mais curtas, ele vai te atender direitinho.

As medidas gerais se mostram competitivas no mercado, com 1,72 m de largura e 1,51 m de altura. Já o porta-malas, com capacidade de 300 litros, é adequado para casais ou uma escapada rápida, mas pode deixar a desejar se você estiver planejando uma viagem em família.

Entre tudo isso, o Fiat Argo Trekking MT se apresenta como uma opção robusta e alinhada com a necessidade de quem busca um carro econômico, espaçoso e que ainda oferece aquela pegada aventureira que só um modelo como esse pode proporcionar!