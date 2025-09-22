McLaren conquista dobradinha na China com Piastri

Dobradinha da McLaren no GP da China de Fórmula 1! Oscar Piastri levou a melhor, garantindo sua terceira vitória na carreira, seguido de perto por Lando Norris e George Russell, que completou o pódio. É, meus amigos, a McLaren fez bonito e as emoções não faltaram.

Gabriel Bortoleto teve um dia complicado. Ele rodou sozinho logo na primeira volta e precisou ir aos boxes mais cedo, mas, no fim das contas, ainda terminou à frente de Nico Hulkenberg, em 17º. Situações assim mostram como a corrida pode ser traiçoeira!

A corrida

A largada foi bem limpa, com Piastri mantendo a frente enquanto Lando Norris aproveitava uma chance e ultrapassava George Russell. As Ferraris também se destacaram, superando Max Verstappen. Aliás, quem já pegou uma corrida de perto sabe como essa dinâmica de largadas pode ser decisiva.

Logo na segunda volta, um incidente colocou Gabriel Bortoleto nos boxes. O replay mostrou Lewis Hamilton acertando a parte da frente do carro de Charles Leclerc, e isso deixou Fernando Alonso em apuros, com fogo nos freios. Ele acabou abandonando a prova — triste para quem quer ver um bom espetáculo!

Na 12ª volta, os pilotos começaram a trocar pneus, especialmente os que optaram pelos médios no início. Hamilton e Verstappen não demoraram a fazer suas paradas. O mais surpreendente foi a Ferrari decidindo não trocar a asa danificada de Leclerc. Coragem ou imprudência? Varia conforme o ponto de vista!

Depois das trocas, Russell voltou à pista à frente de Norris, mas este não ficou em sua posição por muito tempo e retomou o segundo lugar. E o que dizer do rádio? Hamilton, sempre com sua inteligência, deixou Leclerc passar, reconhecendo que o monegasco estava mais rápido. Essas decisões fazem toda a diferença na pista!

Bortoleto, após sua parada inicial, teve que voltar aos boxes na 28ª volta para trocar novamente os pneus. Por curiosidade, até aquele momento, Lance Stroll ainda não tinha ido aos boxes. Uma estratégia ousada, não?

Enquanto isso, Norris se viu numa luta com seu engenheiro, querendo que Piastri abrisse caminho para evitar o ar sujo. Esse tipo de estratégia é tudo para garantir um desempenho mais limpo! Já Stroll, que só parou depois de muito tempo, voltou em 14º.

As disputas se intensificaram com Oliver Berman e Pierre Gasly protagonizando uma briga que deixou os fãs grudados nas telas. Quem já marcou um tempo de volta sabe que essas trocas de posição são pura adrenalina!

Na reta final, Bortoleto mostrou garra e conseguiu descontar 9 segundos de diferença para Hulkenberg, passando o colega de equipe numa manobra bem executada. Jack Doohan, infelizmente, teve uma penalização de 10 segundos por forçar Isack Hadjar para fora da pista. Enquanto isso, Verstappen, que parecia estar apagado durante a corrida, se aproximou de Leclerc para disputarem o quarto lugar e conseguiu superá-lo com agilidade.

Em corridas como essa, cada detalhe conta, e os pilotos precisam estar sempre atentos para não perderem oportunidades! É a beleza da Fórmula 1, não é mesmo?