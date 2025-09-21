Talitha Morete completa 15 anos na Globo e renova até 2027

A apresentadora Talitha Morete, conhecida por seu trabalho nas manhãs da Globo, celebra 15 anos na emissora e a renovação de seu contrato até 2027. Ela comanda o programa É de Casa, exibido aos sábados, e compartilhou suas reflexões sobre sua trajetória e novos desafios em uma recente entrevista.

Talitha iniciou sua carreira na Globo em 2010, no programa Domingão do Faustão, onde atuou como repórter. Três anos depois, passou a fazer parte da equipe do Mais Você, ao lado da apresentadora Ana Maria Braga. Ela relembrou esse período como fundamental para sua evolução profissional.

A experiência acquireda com o público matinal e o formato do Mais Você a prepararam para liderar o programa em algumas edições a partir de 2020. Para ela, o conhecimento do conteúdo e a conexão com a audiência foram essenciais para se sentir à vontade como apresentadora. Desde então, Talitha foi efetivada como apresentadora fixa do É de Casa, que já teve uma duração de cinco horas e atualmente é exibido por quase três horas. Ela destacou a importância de ter esse contato direto com o público.

Recentemente, Talitha também começou a apresentar o Encontro, substituindo Patrícia Poeta em algumas ocasiões, ao lado de Valéria Almeida. Essa nova experiência lhe permitiu demonstrar versatilidade, já que cada programa possui um formato distinto, mas atrai um público semelhante.

A apresentadora considera que os últimos três anos foram cruciais para seu crescimento profissional. Ela reflete sobre o aprendizado constante que tem ao apresentar o É de Casa e participar de programas diários, sentindo que está sempre em evolução.

Talitha expressou otimismo em relação ao futuro, afirmando que se sente privilegiada por ter a oportunidade de entrar na casa dos telespectadores e compartilhar momentos genuínos. Para ela, essa conexão com o público é uma das melhores partes de seu trabalho, e ela está animada para os desafios que estão por vir.