Volkswagen Golf GTI lança edição limitada de 150 unidades no Brasil

O Volkswagen Golf GTI finalmente deu as caras de novo no Brasil, agitando o coração dos amantes de automóveis depois de seis longos anos fora das concessionárias. E para tornar esse retorno ainda mais especial, a Volkswagen criou o GTI Experience Club, um espaço exclusivo para quem já teve outros modelos esportivos da marca, como o GTI, GLI e GTS, ou de marcas do grupo, tipo Audi e Porsche. Um verdadeiro clube do automobilismo!

As vendas começaram no dia 6 de setembro e, como o pessoal estava ansioso, as 350 unidades do primeiro lote, vindas diretamente da Alemanha, se esgotaram em menos de um fim de semana. Cada comprador teve direito a uma unidade, e a reserva exigia um pagamento de pelo menos 10% do valor total. Coisa rápida e objetiva, né?

Mais um lote para os apaixonados

Com preços variando entre R$ 430 mil e R$ 445 mil — dependendo do acabamento interno —, o Golf GTI não teve dificuldade em gerar um faturamento inicial de pelo menos R$ 150 milhões. E não parou por aí! A marca decidiu abrir um segundo lote, ainda mais restrito, com 150 carros adicionais só para esse público seleto. Se você é fã de personalização, a reserva permite escolher entre quatro cores (branco, preto, cinza e vermelho) e também entre os bancos xadrez, que são um charme, ou em couro Vienna, com aquecimento e ventilação. Todas as unidades vêm da fábrica em Wolfsburg e devem ser entregues em março de 2026. Preparem-se!

O que tem sob o capô?

Se você está curioso sobre o que o GTI traz sob o capô, saiba que ele vem com o confiável motor 2.0 TSI EA888, atualizado para a geração Evo4. O bichinho dá 245 cv de potência e impressionantes 37,7 kgfm de torque, ligados a um câmbio DSG de sete marchas. Para quem gosta de desempenho, ele realiza a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. Isso significa que a diversão começa assim que você pisa no acelerador.

Um visual que conquista

Visualmente, o hatch não decepciona. Ele vem com o facelift da geração MK8.5, apresentando faróis mais finos em full LED, uma grade iluminada, e luzes de neblina que lembram a famosa bandeira quadriculada. As lanternas em LED nas traseiras e as rodas de 18 polegadas dão aquele toque esportivo que todo entusiasta adora.

Por dentro, a mistura de modernidade e tradição é um show à parte. Com painel digital de 10,2” e uma tela multimídia de 12,9”, o carro não deixa nada a desejar em termos de tecnologia. O som é premium, da marca Harman Kardon, e o ar-condicionado conta com a conveniência de três zonas. Sem contar a personalização das luzes, com até 30 opções diferentes de iluminação.

A lenda persiste

Com esse retorno triunfal, o Golf GTI já tem 500 unidades reservadas, consolidando-se como um dos esportivos mais exclusivos do Brasil. Investigando o mercado, vemos que mesmo com o preço elevado e a entrega programada para 2026, há um público fiel que não abre mão desse clássico que mantém viva a lenda do GTI nas nossas terras. É o tipo de carro que realmente faz você sentir o prazer de dirigir!