Yamaha Ténéré 700 volta ao Brasil com preço de R$ 72.990

A Yamaha resolveu dar um grande passo em 2025 ao trazer de volta um nome que faz parte da história das motos de aventura: a Ténéré 700, ou simplesmente T7. A partir de outubro, ela estará disponível no Brasil, com um preço sugerido de R$ 72.990. E a expectativa é alta, afinal, a missão dela é reafirmar seu lugar de destaque entre as preferidas do segmento.

Lançada pela primeira vez lá em 2019, a Ténéré chegou com tudo e rapidamente conquistou fãs ao redor do mundo, especialmente entre os amantes do off-road. Aqui no Brasil, ela já carrega uma história de sucesso, com versões que agradaram muito nas cilindradas de 250, 600, 660 e até 1200. Após um hiato desde sua descontinuação em 2018, a T7 volta agora ressurgindo com tudo.

Um dos grandes destaques da Ténéré é seu motor CP2 de dois cilindros e 689 cm³, um verdadeiro coração pulsante herdado da famosa MT-07. Esse motor gera 68,9 cv e 6,6 kgfm de torque, proporcionando uma performance sólida tanto em estradas de asfalto quanto em trilhas desafiadoras. Não é o mais potente da categoria, mas sua entrega é linear e confiável.

Quando você acelera e chega a 6.500 giros, a T7 realmente se destaca. É ali que você sente a moto “despertar”. Porém, na saída em baixas rotações, pode haver uma certa demora na resposta — algo normal em muitos modelos. Mas, felizmente, a transmissão de seis marchas é ágil e acompanha o ritmo.

Desempenho e Conforto

A ciclística é outro ponto forte da Ténéré. Com um chassi leve e suspensões de longo curso, ela absorve bem os impactos e facilita a vida em terrenos complicados. Essa combinação a torna uma verdadeira parceira, estável a altas velocidades e ágil em trilhas mais complexas.

Nas aventuras fora de estrada, a T7 mostrou que é obediente e confiante, passando por pedregulhos e areia como se fosse uma moto de competição. E para aumentar a segurança, vem equipada com ABS ajustável e controle de tração que você pode desligar diretamente do painel, permitindo mais liberdade ao pilotar.

Conectividade e Tecnologia

Em termos de tecnologia, a T7 não deixa a desejar. O painel é um TFT de 6,3 polegadas, que traz funcionalidades como conectividade via Bluetooth e entrada USB-C. Isso permite que você utilize o GPS, atenda chamadas e até ouça suas músicas durante as longas viagens. Quem já passou horas na estrada sabe como esses detalhes fazem a diferença.

Entre os concorrentes, a Ténéré enfrenta nomes de peso como a BMW F 800 GS, que entrega 87 cv por R$ 69.990, e a Moto Morini X-Cape, que parte de R$ 47.990. A Yamaha, no entanto, conta com a sua tradição e a harmonia do conjunto como seus trunfos.

Desafios pela Frente

É claro que, apesar dos muitos pontos positivos, a T7 não está imune a desafios. O assento alto pode ser uma barreira para quem tem estatura menor, e o banco é um pouco rígido para viagens mais longas. Além disso, o preço pode afastar alguns interessados. Mas não há como negar: essa nova Ténéré mantém aceso o espírito de aventura que sempre a consagrou ao redor do mundo.