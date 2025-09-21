Faustão aparece em cadeira de rodas no casamento da filha

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, fez uma rara aparição pública no último sábado (20) durante o casamento de sua filha mais velha, Lara Silva, com o ativista da causa animal Julinho Casares. Em recuperação após uma longa internação, Faustão chegou ao evento em cadeira de rodas, mas não deixou de acompanhar a filha até o altar.

O momento foi registrado pelo filho do meio de Faustão, João Silva, apresentador do SBT, que compartilhou os vídeos em sua conta no Instagram. Nas imagens, o caçula da família, Rodrigo Silva, empurrava a cadeira de rodas do pai, enquanto Faustão segurava a mão de Lara, entregando-a ao noivo.

A noiva, Lara, já havia mencionado anteriormente que seu pai teria um papel essencial na cerimônia, afirmando: “Ele vai estar presente, vai me levar ao altar, com todos os cuidados. Optamos por ser em casa porque eu sempre quis e porque, para ele, é muito mais cômodo. O importante é estarmos juntos. Para mim e a família inteira, é um sonho ter esse momento especial e ele estar presente.”

A cerimônia foi realizada de maneira íntima, na residência da família, com a presença apenas de pessoas próximas. Lara explicou que essa escolha refletia seu desejo por um casamento acolhedor, dizendo: “Vai ser tudo em casa. O que eu sempre quis é oferecer uma memória para termos juntos, celebrarmos juntos nossa união. São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento grande; queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor, com as pessoas que amamos e nos acompanham.”

Fausto Silva recebeu alta médica no final de agosto, após uma internação que começou em 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana que causou sepse. Durante o período de internação, ele passou por um rigoroso tratamento e reabilitação. Além disso, o apresentador enfrentou dois transplantes seguidos: um de fígado em 6 de agosto e outro de rim no dia seguinte. Ambos os órgãos foram doados por um único doador compatível, o que possibilitou sua recuperação.

A presença de Faustão no casamento não foi apenas um marco pessoal para a família, mas também um momento simbólico para os fãs que acompanham sua luta pela saúde.