Volkswagen Polo Highline tem desconto de R$ 16.385 para PcD

O Volkswagen Polo Highline segue firme no catálogo, especialmente voltado para as vendas diretas para pessoas com deficiência. Isso significa a chance de levar um carro zero km com isenção de IPI e ainda um bônus de fábrica. Porém, atenção! A versão topo de linha teve um pequeno reajuste, subindo R$ 1.840, o que também impactou os preços para PcD.

Falando em preços, a versão Highline 170 TSI chega ao mercado comum pelo valor de R$ 133.490,00. Porém, se você é PcD, esse valor cai para R$ 117.104,89, representando uma economia bem significativa de R$ 16.385,11. Isso pode ser um alívio para quem busca um carro novo, não é mesmo? E se você está pensando em personalizar, fique ligado porque o valor pode variar conforme os opcionais e a cor escolhida.

Falar com os atendentes nas concessionárias da Volkswagen é a melhor pedida. Eles explicam tudo sobre como funciona o processo de compra na modalidade de vendas diretas. Acredite, é bem mais tranquilo do que parece! Além disso, eles te dão toda a orientação sobre a documentação necessária, prazos, opções de financiamento e faturamento.

De acordo com a Fenabrave, o Polo liderou as vendas no Brasil entre janeiro e agosto de 2025, vendendo nada menos que 83.065 unidades. Para você ter uma ideia, o Fiat Argo ficou em segundo lugar com 64.532 unidades, enquanto o Volkswagen T-Cross e o Hyundai HB20 também garantiram boas vendas nesse período.

Sob o capô do Polo Highline, encontramos o motor 1.0 turbo, conhecido como 170 TSI. Ele entrega entre 109 a 116 cavalos de potência e respeitosos 16,8 kgfm de torque, combinado com um câmbio automático de seis marchas — a famosa AQ160. Quem curte um volante mais esperto vai se sentir em casa!

Quando falamos em consumo, o hatch não decepciona: pode fazer até 10,9 km/l com etanol e 15,7 km/l com gasolina em rodovias. A cidade? Os números ficam em 9,3 km/l para etanol e 13,5 km/l com gasolina. Para quem precisa enfrentar o trânsito do dia a dia, um consumo assim faz toda a diferença.

Dá uma olhada na tabela abaixo para entender melhor os preços:

Volkswagen Polo Highline para PcD em setembro de 2025

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos Highline 170 TSI R$ 133.490,00 R$ 117.104,89 R$ 16.385,11

Agora é torcer para conseguir pegar a chave e aproveitar essa máquina na estrada!