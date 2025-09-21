Fiat Toro Ranch 2026 tem desconto de R$ 45.800 em setembro

A Fiat Toro Ranch linha 2026 chegou com tudo e a notícia boa é que tem condições especiais de venda! Essa promoção é perfeita para empresas e produtores rurais que estão pensando em adquirir um novo carro. Até o dia 6 de outubro, dá para garantir esse modelo com um baita desconto de cerca de 20,04%.

Para quem está de olho na Toro Ranch TD AT9 4×4 Turbo Diesel 2.2, a versão 2025/2026, a oferta é de R$ 228.490,00 por apenas R$ 182.690,00. Vale lembrar que essa condições são válidas exclusivamente para microempresas e produtores rurais que tenham o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

A Toro, nesta nova linha, trouxe um visual bem atualizado, seguindo a linha de estilo dos recentes modelos como Pulse, Fastback e Cronos. A parte frontal ganhou faróis principais em LED, com um toque moderno que fica evidente nas luzes diurnas um pouco maiores e no novo design do farol de neblina. Isso ajuda bastante naquelas noites de estrada, não é mesmo?

Sob o capô, você vai encontrar um motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros. Essa belezura entrega 200 cv de potência e um torque de 45,9 kgfm. Está indo pegar a estrada? Com o câmbio automático de nove marchas e tração 4×4, suas viagens vão ser muito mais tranquilas. Ela faz uma média de 10,2 km/l na cidade e até 13 km/l na estrada. Para quem já enfrentou um tráfego pesado, sabe o quanto isso faz a diferença.

De acordo com a Fenabrave, a Fiat Toro dominou o mercado como a picape intermediária mais vendida de janeiro a agosto de 2025, com 30.501 unidades emplacadas. Para você ter uma ideia, as demais como a Ram Rampage e a Chevrolet Montana ficaram bem atrás.

A versão Ranch 2026 ainda traz vários itens de conforto, como bancos de couro com acabamento em marrom, um moderno Santo Antônio cromado, e uma central multimídia de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay. E, claro, não podemos esquecer dos sistemas ADAS, que são um prato cheio para quem ama tecnologia.

No interior, há um novo console central que tem um freio de estacionamento eletrônico com autohold, além de um painel com uma tela de 7”, bem moderninha! E para finalizar, ela ainda mantém aquele conforto todo, com novas padronagens nos bancos que fazem você se sentir em um verdadeiro SUV.

Assim, a Toro Ranch se apresenta como uma excelente opção para quem busca conforto, potência e um design estiloso, tudo isso com uma oferta tentadora no preço. Perfeito para aquelas aventuras de final de semana ou mesmo para o dia a dia corrido da cidade.