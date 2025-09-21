Notícias

Fase da lua de hoje (21/09) e calendário lunar atual

Autor Diogo Sobral
Imagem ilustrativa da lua nova.
A lua nova ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol (Foto: Ilustração/Pexels)

Neste domingo, 21 de setembro, a Lua está na fase nova, caracterizada pela sua invisibilidade no céu, já que se encontra entre a Terra e o Sol. Essa fase lunar permanecerá até o dia 28 de setembro. Durante esse período, a visibilidade da Lua é de 0%, tornando-se uma boa oportunidade para outras observações astronômicas.

Observações Astronômicas

Embora a Lua nova não seja ideal para observá-la diretamente, é possível aproveitar o céu escuro para ver outros corpos celestes. Para uma melhor visualização, recomenda-se:

  • Ficar longe de luzes artificiais, que podem atrapalhar a visão do céu.
  • Observar o horizonte leste ou oeste durante o pôr ou o nascer do sol.
  • Utilizar um telescópio ou binóculos para ampliar a visão dos astros.

Efeitos na Agricultura

Para os agricultores, a Lua nova é vista como um período de repouso para as plantas. Acredita-se que, nesta fase, a energia da planta está mais concentrada nas raízes, ao invés de folhas e frutos, o que pode influenciar o processo de cultivo.

Impacto no Comportamento

Esta fase também é considerada um tempo de introspecção e renovação. A ausência de luz lunar é associada a um processo de "limpeza", convidando as pessoas a refletirem e a buscarem novos começos.

Signo da Lua

Na data de hoje, a Lua está posicionada no signo de Virgem. Isso traz um foco nas emoções relacionadas à ordem e à necessidade de melhorar aspectos práticos da vida. Algumas sugestões para o dia incluem:

  • Organizar sua vida: Faça uma limpeza no seu espaço e nas suas tarefas.
  • Cuidar da saúde: Esteja atento ao seu bem-estar.
  • Ser útil: Ajude alguém com tarefas cotidianas.
  • Focar nos detalhes: Dedique tempo a um trabalho que exija perfeição.

Calendário das Fases da Lua em Setembro

As fases da Lua deste mês são as seguintes:

  • Lua crescente: 1º e 29 de setembro
  • Lua cheia: 7 de setembro
  • Lua minguante: 14 de setembro
  • Lua nova: 21 de setembro

Outras Fases Lunares

O ciclo lunar dura em média 29,5 dias, e cada fase normalmente se estende por cerca de sete dias.

Lua Crescente

Durante a Lua crescente, uma parte da Lua começa a aparecer iluminada, tornando-se mais visível com o passar dos dias. Essa fase pode gerar marés mais baixas nos oceanos.

Lua Minguante

Após a Lua cheia, a minguante ocorre, onde a iluminação da Lua diminui até retornar à fase nova, resultando em marés também mais baixas.

Lua Cheia

A Lua cheia é a fase mais brilhante do ciclo lunar, ocorrendo quando a Lua está oposta ao Sol, refletindo toda a sua luz para a Terra. Esse período eleva o nível das marés.

Duração de Cada Fase

O ciclo lunar, ou lunação, dura em média 29 dias, com cada fase se estendendo por aproximadamente sete dias.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

