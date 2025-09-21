Fase da lua de hoje (21/09) e calendário lunar atual

Neste domingo, 21 de setembro, a Lua está na fase nova, caracterizada pela sua invisibilidade no céu, já que se encontra entre a Terra e o Sol. Essa fase lunar permanecerá até o dia 28 de setembro. Durante esse período, a visibilidade da Lua é de 0%, tornando-se uma boa oportunidade para outras observações astronômicas.

Observações Astronômicas

Embora a Lua nova não seja ideal para observá-la diretamente, é possível aproveitar o céu escuro para ver outros corpos celestes. Para uma melhor visualização, recomenda-se:

Ficar longe de luzes artificiais, que podem atrapalhar a visão do céu.

Observar o horizonte leste ou oeste durante o pôr ou o nascer do sol.

Utilizar um telescópio ou binóculos para ampliar a visão dos astros.

Efeitos na Agricultura

Para os agricultores, a Lua nova é vista como um período de repouso para as plantas. Acredita-se que, nesta fase, a energia da planta está mais concentrada nas raízes, ao invés de folhas e frutos, o que pode influenciar o processo de cultivo.

Impacto no Comportamento

Esta fase também é considerada um tempo de introspecção e renovação. A ausência de luz lunar é associada a um processo de "limpeza", convidando as pessoas a refletirem e a buscarem novos começos.

Signo da Lua

Na data de hoje, a Lua está posicionada no signo de Virgem. Isso traz um foco nas emoções relacionadas à ordem e à necessidade de melhorar aspectos práticos da vida. Algumas sugestões para o dia incluem:

Organizar sua vida : Faça uma limpeza no seu espaço e nas suas tarefas.

: Faça uma limpeza no seu espaço e nas suas tarefas. Cuidar da saúde : Esteja atento ao seu bem-estar.

: Esteja atento ao seu bem-estar. Ser útil : Ajude alguém com tarefas cotidianas.

: Ajude alguém com tarefas cotidianas. Focar nos detalhes: Dedique tempo a um trabalho que exija perfeição.

Calendário das Fases da Lua em Setembro

As fases da Lua deste mês são as seguintes:

Lua crescente : 1º e 29 de setembro

: 1º e 29 de setembro Lua cheia : 7 de setembro

: 7 de setembro Lua minguante : 14 de setembro

: 14 de setembro Lua nova: 21 de setembro

Outras Fases Lunares

O ciclo lunar dura em média 29,5 dias, e cada fase normalmente se estende por cerca de sete dias.

Lua Crescente

Durante a Lua crescente, uma parte da Lua começa a aparecer iluminada, tornando-se mais visível com o passar dos dias. Essa fase pode gerar marés mais baixas nos oceanos.

Lua Minguante

Após a Lua cheia, a minguante ocorre, onde a iluminação da Lua diminui até retornar à fase nova, resultando em marés também mais baixas.

Lua Cheia

A Lua cheia é a fase mais brilhante do ciclo lunar, ocorrendo quando a Lua está oposta ao Sol, refletindo toda a sua luz para a Terra. Esse período eleva o nível das marés.

Duração de Cada Fase

O ciclo lunar, ou lunação, dura em média 29 dias, com cada fase se estendendo por aproximadamente sete dias.