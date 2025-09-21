Hyundai Creta N Line tem desconto de R$ 27,8 mil para PcD setembro

O Hyundai Creta N Line está de volta nas prateleiras com uma oferta tentadora de vendas diretas que promete agradar a muita gente. A chance é ainda mais interessante para quem tem deficiência e atende aos requisitos, já que pode aproveitar isenção total de IPI e até bônus de fábrica. Essa oportunidade fica válida até 30 de setembro, então é bom correr!

Normalmente, a versão N Line TGDI AT sai por R$ 189.890,00. Porém, para o público PcD, o valor despenca para R$ 162.035,00 — uma diferença de R$ 27.855,00 que não dá pra ignorar. Essa informação foi checada com a concessionária Hyundai HMB Green City, em Teresina, mas vale lembrar que os preços podem variar um pouco dependendo da região.

Estilo Esportivo e Atraente

O Creta N Line tem um design bem mais esportivo que as versões comuns. Os para-choques são diferentes, com linhas mais definidas, e a grade da frente conecta os faróis, criando um visual bem robusto. Se você é fã de carros que chamam a atenção na rua, vai curtir!

As rodas de 17 polegadas são exclusivas dessa versão, mas, para quem gosta de um toque mais ousado, uma opção maior e com um desenho atraente seria perfeita. O pacote externo ainda conta com um spoiler no teto e emblemas que dão aquele charme extra.

Interior Elegante

No interior, a tonalidade predominante é o preto, trazendo uma atmosfera elegante. Mas não pense que é tudo igual! Detalhes em vermelho nas costuras do volante, dos bancos e até no botão de partida quebram a sobriedade e dão um ar despojado ao carro.

Em termos de equipamentos, a versão é super completa. Tem teto solar panorâmico, piloto automático adaptativo (quem já usou sabe como isso facilita a vida no trânsito), ventilação no banco do motorista, carregador de celular por indução e um painel digital de 10,25” que é um show à parte, além de multimídia de 10,25” com Android Auto e Apple CarPlay.

Um Motor que Entrega

Debruçando sobre o motor, o Creta N Line vem equipado com um 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele entrega 115 cv e um torque de 17,5 kgfm, sempre acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Vale destacar que, devido às novas regras do Proconve, o motor perdeu um pouco de potência, o que pode fazer falta para quem adorava aquelas arrancadas mais rápidas. O SUV pesa cerca de 1.300 kg, então, embora esteja longe de ser um carro devagar, as reações são um pouco diferentes do que eram antes.

Preços para PCD em Setembro de 2025

Configurações Preço de tabela Preço para PCD Descontos N Line TGDI AT R$ 189.890,00 R$ 162.035,00 R$ 27.855,00

Quem realmente gosta de dirigir sabe que essas ofertas fazem uma grande diferença. E com um carro como o Creta N Line, é difícil não se apaixonar.