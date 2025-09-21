Motos mais vendidas em setembro de 2025 segundo a Fipe

Até 20 de setembro, a Honda CG 160 se firmou como a moto mais vendida do Brasil, com nada menos que 31.129 unidades emplacadas. É impressionante como esse modelo continua a conquistar os motociclistas, subindo 9,8% em relação ao mês anterior. Quem já andou na CG sabe que ela é uma verdadeira parceira nas viagens e no dia a dia.

Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que contabilizou 16.297 emplacamentos, mostrando um crescimento de 10,9%. A Biz é sinônimo de praticidade, perfeita para quem precisa encarar o trânsito das grandes cidades. E não é à toa que a galera adora essa moto.

Logo atrás, a Honda Pop 110i fecha o pódio com 14.702 unidades vendidas, impressionantes 25,6% a mais que no mês anterior. Se você já pegou estrada com uma Pop, sabe como ela é leve e fácil de manobrar, especialmente em perímetros urbanos.

Na quarta posição, encontramos a Honda NXR 160 Bros, que emplacou 12.654 unidades e teve uma alta de 13,5%. A Bros é a escolha certa para quem gosta de aventuras, seja em trilhas ou na estrada. Quem já testou sabe que a suspensão e a posição de pilotagem são bastante confortáveis.

O quinto lugar é ocupado pela Sport 110i, que fez 7.470 vendas e também apresentou um avanço bastante interessante de 12% em relação ao mês anterior. Vale destacar que, entre as mais procuradas, essa foi a única fora da linha Honda, mostrando que a concorrência também sabe fazer bonito.

Em sexto lugar, a Yamaha YBR 150 emplacou 5.525 unidades. Essa moto não é só bonita, mas também é querida pelo público, com um crescimento de 4,9% em comparação ao mês anterior. Muita gente ainda define a YBR como uma ótima opção para quem busca conforto e economia.

O ranking segue com a Honda CB 300F em sétimo lugar, marcando 4.119 emplacamentos. Para quem busca um pouco mais de potência e esportividade, a CB é uma das opções mais interessantes.

Na oitava posição, temos a Honda PCX 160, que alcançou 3.452 vendas. Perfeita para o dia a dia, a PCX é valorizada pela agilidade no trânsito e pelo conforto em trajetos longos. Quem já teve uma sabe que ela é quase um carro em termos de praticidade.

A Yamaha Fazer 250 aparece em nono lugar com 3.159 unidades, seguida pela Shineray XY 125, que fechou o top 10 com 3.097 emplacamentos. Ambas são boas escolhas para quem busca economia e um design moderno.

As motos se destacam cada vez mais nas ruas do Brasil e, sem dúvida, essas lideranças refletem o que os motociclistas realmente desejam: desempenho, conforto e praticidade no trânsito. É sempre bom ver como o mercado se movimenta e como cada modelo se adapta às nossas necessidades.