Carros mais vendidos no 2º decêndio de setembro de 2025

Os carros mais vendidos no 2º decêndio de setembro de 2025
Crédito da imagem: Fiat

A Fiat Strada segue firme e forte no topo do mercado brasileiro! Até o dia 20 deste mês, a picape, que é produzida em Betim (MG), já havia vendido impressionantes 8.962 unidades. Para se ter uma ideia, isso é quase duas mil a mais do que o segundo colocado, o Volkswagen Polo, que registrou 7.007 emplacamentos, de acordo com os dados da Fenabrave.

Logo atrás, o Hyundai HB20 se mantém na corrida com 6.334 unidades vendidas. E não podemos esquecer do Fiat Argo, que garantiu a quarta posição com 5.620 vendas. Se você curte SUVs, o destaque fica por conta do Toyota Corolla Cross, que é o líder do segmento com 4.730 carros comercializados. O Volkswagen Tera chegou na sequência, acumulando 4.092 emplacamentos — uma diferença que já começa a chamar a atenção.

O Hyundai Creta também brilha e ocupa o terceiro lugar entre os SUVs, com 3.989 unidades vendidas. Já o Nissan Kicks aparece logo em seguida, na quarta posição, com 3.856 emplacamentos. O Chevrolet Tracker fecha o top five, somando 3.562 vendas.

Um ponto interessante é que o Volkswagen T-Cross, que sempre foi um dos favoritos entre os SUVs, agora caiu para a sexta posição. Muita gente se perguntava se o novo Volkswagen Tera teria influenciado essa queda, mas o que realmente aconteceu foi uma parada técnica programada na linha de produção de São José dos Pinhais (PR), onde o T-Cross é montado.

Falando em sedãs, o Chevrolet Onix Plus se mantém no topo, como o sedã mais vendido do Brasil, com 3.306 emplacamentos. O Hyundai HB20S, que antes liderava o segmento, agora ocupa o segundo lugar, com 2.743 unidades vendidas.

Vamos dar uma olhada no ranking atual dos carros mais vendidos em setembro de 2025:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Fiat Strada8.962
2Volkswagen Polo7.007
3Hyundai HB206.334
4Fiat Argo5.620
5Toyota Corolla Cross4.730
6Volkswagen Saveiro4.371
7Chevrolet Onix4.299
8Volkswagen Tera4.092
9Hyundai Creta3.989
10Nissan Kicks3.856

Esses dados são da Fipe Carros, sempre trazendo informações quentinhas e relevantes do mercado. Cada nova venda representa a experiência de alguém ao volante, e isso torna nossa paixão por carros ainda mais especial!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

