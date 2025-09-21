Carros mais vendidos no 2º decêndio de setembro de 2025

A Fiat Strada segue firme e forte no topo do mercado brasileiro! Até o dia 20 deste mês, a picape, que é produzida em Betim (MG), já havia vendido impressionantes 8.962 unidades. Para se ter uma ideia, isso é quase duas mil a mais do que o segundo colocado, o Volkswagen Polo, que registrou 7.007 emplacamentos, de acordo com os dados da Fenabrave.

Logo atrás, o Hyundai HB20 se mantém na corrida com 6.334 unidades vendidas. E não podemos esquecer do Fiat Argo, que garantiu a quarta posição com 5.620 vendas. Se você curte SUVs, o destaque fica por conta do Toyota Corolla Cross, que é o líder do segmento com 4.730 carros comercializados. O Volkswagen Tera chegou na sequência, acumulando 4.092 emplacamentos — uma diferença que já começa a chamar a atenção.

O Hyundai Creta também brilha e ocupa o terceiro lugar entre os SUVs, com 3.989 unidades vendidas. Já o Nissan Kicks aparece logo em seguida, na quarta posição, com 3.856 emplacamentos. O Chevrolet Tracker fecha o top five, somando 3.562 vendas.

Um ponto interessante é que o Volkswagen T-Cross, que sempre foi um dos favoritos entre os SUVs, agora caiu para a sexta posição. Muita gente se perguntava se o novo Volkswagen Tera teria influenciado essa queda, mas o que realmente aconteceu foi uma parada técnica programada na linha de produção de São José dos Pinhais (PR), onde o T-Cross é montado.

Falando em sedãs, o Chevrolet Onix Plus se mantém no topo, como o sedã mais vendido do Brasil, com 3.306 emplacamentos. O Hyundai HB20S, que antes liderava o segmento, agora ocupa o segundo lugar, com 2.743 unidades vendidas.

Vamos dar uma olhada no ranking atual dos carros mais vendidos em setembro de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 8.962 2 Volkswagen Polo 7.007 3 Hyundai HB20 6.334 4 Fiat Argo 5.620 5 Toyota Corolla Cross 4.730 6 Volkswagen Saveiro 4.371 7 Chevrolet Onix 4.299 8 Volkswagen Tera 4.092 9 Hyundai Creta 3.989 10 Nissan Kicks 3.856

Esses dados são da Fipe Carros, sempre trazendo informações quentinhas e relevantes do mercado. Cada nova venda representa a experiência de alguém ao volante, e isso torna nossa paixão por carros ainda mais especial!