Gasolina comum já supera R$ 7 em Aracaju, informa Procon

Crédito da imagem: Procon Aracaju

O preço dos combustíveis está sempre no radar dos motoristas, especialmente em Aracaju. Para ajudar a galera a escolher onde abastecer sem estourar o orçamento, o Procon Municipal divulgou uma pesquisa bem legal, feita em 43 postos entre os dias 17 e 18 de setembro.

Nesse levantamento, a equipe analisou os preços da gasolina comum e aditivada, além do etanol, diesel S10 e GNV em várias regiões da cidade. E olha que eles também compararam os preços dependendo se você paga à vista ou no cartão, porque essa diferença pode pegar de surpresa! E se você já teve dor de cabeça com combustível adulterado, fique atento a esses sinais.

A gasolina comum se destacou no levantamento, com preços variando de R$ 6,62 a R$ 7,04. A região central da cidade apresentou a maior diferença, tudo registrado pelo Procon. Já a gasolina aditivada se manteve na mesma faixa, então, sem grandes mudanças nessa área.

Falando dos outros combustíveis, o diesel S10 variou entre R$ 5,74 e R$ 6,59. O etanol ficou na faixa de R$ 4,90 a R$ 4,99, enquanto o GNV foi encontrado de R$ 4,69 a R$ 4,99, especialmente em áreas como a zona de Expansão.

Legal saber que, mesmo com essas flutuações, o Procon apontou que não ocorreram aumentos significativos desde a última pesquisa. Os preços estão dentro da média, o que pode trazer um pouco de alívio para o bolso do motorista.

Na Zona Norte, a gasolina comum foi registrada em R$ 6,62. Na Zona Sul, os preços se mantiveram parecidos, com atenção especial para Atalaia e Coroa do Meio, enquanto na zona de Expansão, o GNV também chegou a R$ 4,99.

Segundo a coordenadora-geral do Procon, Roseneide Santiago de Araújo, essas informações ajudam a dar mais transparência ao setor. Assim, os motoristas podem fazer escolhas mais conscientes e evitar abusos que, infelizmente, ainda rolam por aí. É sempre bom estar atento ao que acontece no seu fornecedor de combustível para garantir que você não esteja pagando mais do que deveria.

