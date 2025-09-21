Volkswagen Polo perde mais valor que BYD Dolphin Mini em um ano

O mercado automotivo brasileiro está vivendo uma verdadeira batalha interessante: de um lado temos o Volkswagen Polo, que reina absoluto entre os hatchbacks a combustão, e de outro, o BYD Dolphin Mini, que está bombando como o top dos elétricos. Ambos estão atraindo a atenção dos consumidores e já conquistaram seu espaço, mas enfrentam desafios bem diferentes.

Lançado em fevereiro de 2024, o Dolphin Mini não perdeu tempo e se tornou o campeão das vendas entre os elétricos. No ano passado, quase 22 mil unidades foram emplacadas, e só nos primeiros meses de 2025, já temos mais de 39 mil carros vendidos. Isso mostra o quanto a galera está animada com a ideia de dirigir elétrico, não é mesmo?

Por outro lado, o Polo também não está para brincadeira. Em 2024, ele vendeu mais de 140 mil exemplares e já ultrapassou 83 mil unidades nos primeiros oito meses de 2025. Não é à toa que está em alta, principalmente considerando que ele só fica atrás da Fiat Strada, que é um fenômeno no mercado de utilitários.

Mas e a desvalorização? Esse é um aspecto que faz os consumidores pensarem duas vezes. De agosto de 2024 a agosto de 2025, o Dolphin Mini desvalorizou apenas 7,8%, enquanto o Polo Track, na versão de entrada, perdeu quase o dobro: 17%! Para quem está pensando em revender o carro no futuro, isso faz toda a diferença.

Imagina o cenário prático: quem comprou o Dolphin Mini por R$ 115.800 em 2024 hoje tem um carro avaliado em cerca de R$ 106.715. Já quem apostou no Polo Track por R$ 89.990 agora vê seu modelo sendo oferecido por aproximadamente R$ 74.301 no mercado. É uma diferença que chama a atenção!

As montadoras também mexeram nos preços recentemente. O Polo Track 2026 chegou custando R$ 95.790, mas depois dos incentivos, baixou para R$ 87.845 e subiu novamente para R$ 93.660. Enquanto isso, o Dolphin Mini deu uma baixada de preço, passando de R$ 122.800 para R$ 119.990.

Quando a gente fala de custo por quilômetro rodado, a diferença é gritante. O Polo vem consumindo, em média, R$ 0,45 por km. Agora, se você tiver um Dolphin Mini, a conta cai para apenas R$ 0,013 por km! Isso é uma economia de 97% em relação ao seu rival a combustão. Impressionante, né?

Claro que o preço inicial do Dolphin Mini ainda é uma barreira pra muita gente, custando R$ 24 mil a mais que o Polo Track básico. Essa diferença pode ser compensada com o baixo custo de rodagem elétrica, mas para isso, é preciso rodar uma boa quantidade de quilômetros. Para quem faz cerca de 2.000 km por mês, dá pra ver que a conta se paga em pouco mais de dois anos.

Os dois veículos têm suas qualidades e cada um pode brilhar mais dependendo das necessidades de quem está ao volante. A escolha entre ser um motorista elétrico ou continuar na tradição dos combustíveis é algo que varia conforme o que você valoriza mais na hora de dirigir.