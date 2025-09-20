Engenheiro detido por invadir corrida do Batalhão de Choque

Um engenheiro de 43 anos foi preso na noite de sábado (20) em Campo Grande, após invadir uma área destinada à pedestres durante a VI Corrida do Batalhão de Choque. Ele dirigia um Renault Sandero e passou por cima de vários cones de sinalização, colocando em risco a segurança dos participantes do evento.

O incidente ocorreu na Avenida do Poeta, no Bairro Chácara Cachoeira. Conforme o registro policial, o engenheiro estava em alta velocidade, o que dificultou a abordagem inicial por parte da equipe de segurança. Testemunhas relataram o comportamento perigoso do veículo e alertaram as autoridades. Quando os policiais conseguiram localizá-lo, o homem desobedeceu à ordem de parada. Ele foi retirado à força do carro, apresentando um comportamento agitado e agressivo. Durante a contenção, ele acabou sofrendo algumas escoriações, principalmente nos joelhos e na mão direita.

Além da condução imprudente, a polícia encontrou 44 gramas de maconha no carro. O engenheiro alegou que a droga era para uso pessoal e que a usava para aliviar dores, justificando que estava em tratamento com remédios controlados. Ele também se submeteu a um exame de alcoolemia, que deu negativo. Contudo, devido à sua condução perigosa e a admissão sobre o uso de drogas, foi lavrado um Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Após os procedimentos legais, o engenheiro foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol, onde permanece à disposição da justiça.